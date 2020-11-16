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    Слідчі розкрили вбивство військового, яке намагалися замаскувати під суїцид

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    Чоловік зізнався, що злочин вчинив у стані алкогольного сп&rsquo;яніння - Слідчі розкрили вбивство військового, яке намагалися замаскувати під суїцид
    Чоловік зізнався, що злочин вчинив у стані алкогольного сп’яніння

    Оперативники затримали військового за підозрою у вбивстві товариша по служби

    Правоохоронці затримали військовослужбовця однієї з військових частин на Донбасі за підозрою у вбивстві товариша по службі. Про це в понеділок, 16 листопада, повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України.

    Відзначається, що 16 листопада у військову прокуратуру Луганського гарнізону надійшло повідомлення про вчинення нібито суїциду військовослужбовцем 1999 року народження під час виконання службових обов'язків у районі населеного пункту Станиця-Луганська.

    Проте слідство встановило, що визнає факт приховування вбивства.Слідчо-розшуковими заходами встановлено, що мало місце приховування вбивства: порушено сліди злочину, переміщено зброю загиблого, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду.

    За версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець. Зважаючи на докази, він зізнався у заподіянні смерті солдату та повідомив, що злочин вчинив у стані алкогольного сп’яніння.

    Теги: прокуратура Луганщина вбивство військові розслідування самогубство поліція злочин
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