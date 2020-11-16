Путін відправив у Нагірний Карабах 140 літаків з «миротворцями»

Російські «миротворці» вже зайняли позиції в Нагірному Карабасі

Минулої доби Росія відправила у Карабах 20 рейсів із своїми військовими

Починаючи з 10 листопада російське міністерство оборони за наказом президента Володимира Путіна відправило в Нагірний Карабах 140 літаків із своїми «миротворцями».

Про це йдеться в інформаційному бюлетені Міноборони РФ за 16 листопада.

«Триває перекидання особового складу, військової техніки і матеріального майна миротворчого контингенту літаками військово-транспортної авіації Росії Іл-76, Ан-124. Всього з 10 листопада 2020 року виконано 140 літако-рейсів. За минулу добу виконано 20 літако-рейсів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що контроль за дотриманням режиму припинення вогню здійснюється миротворчими підрозділами на дев'яти спостережних постах у південній зоні відповідальності і ще дев'яти - у північній.

У Лачинському коридорі (уздовж дороги Забух - радгосп Лисогірський - Зарислі) діють сім тимчасових спостережних постів, які забезпечують проходження військових колон миротворчих підрозділів. Всього з 14 листопада в місця проживання повернулися 725 осіб, які раніше залишили територію Нагірного Карабаху через бойові дії. Відповідно до досягнутих домовленостей у Нагірному Карабасі триває обмін тілами загиблих. Він проводиться за координації миротворчих сил РФ і Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Нагадаємо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вважає себе відповідальним за недавні події в Нагірному Карабасі.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. У Єревані тривають акції протесту.