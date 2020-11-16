У Харкові після нападу на вулиці помер режисер

71-річний митець помер через два дні після нападу

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який у Харкові скоїв напад на режисера Леоніда Садовського.

Інформація про напад на завідувача кафедрою майстерності актора Харківського Національного університету мистецтв ім. Котляревського Леоніда Садовського надійшла до Московського відділу поліції 14 листопада о 18:10 від лікаря «швидкої» допомоги, повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області

Попередньо встановлено, що 71-річний чоловік отримав декілька ударів по голові, коли повертався додому через пустир. Зловмисник напав на нього ззаду і завдав невстановленим предметом травми, внаслідок чого потерпілий знепритомнів. Отямившись, чоловік прийшов додому і розповів про подію дружині, яка викликала медиків. Чоловік був госпіталізований до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, де 16 листопада помер.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років тюремного ув’язнення.

На даний час поліція встановлює правопорушника.

У Харківському Будинку актора ім. Леся Сердюка повідомили, що Садовський 30 років працював на кафедрі майстерності актора і режисури ХНУМ. Створив понад 40 вистав в театрах України - Харкові, Запоріжжі, Луганську, Донецьку, Сімферополі, Полтаві, Кропивницькому, Одесі, учбовому театрі ХНУМ.