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    Донбас: сьогодні окупанти дотримуються тиші

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    <span>Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою</span> - Донбас: сьогодні окупанти дотримуються тиші
    Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою

    Обстрілів на сході України у понеділок не зафіксовано

    Від початку поточної доби, 16 листопада, на Донбасі не зафіксували порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що військові готові миттєво реагувати на будь-які провокації з боку бойовиків.

    «У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 2 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 100 вибухонебезпечних предметів», – мовиться у повідомленні.

    Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас військові Україна Операція Об’єднаних сил
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