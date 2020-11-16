Донбас: сьогодні окупанти дотримуються тиші

Обстрілів на сході України у понеділок не зафіксовано

Від початку поточної доби, 16 листопада, на Донбасі не зафіксували порушень режиму припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що військові готові миттєво реагувати на будь-які провокації з боку бойовиків.

«У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, саперами ДСНС розміновано понад 2 гектари території у прифронтовому районі та передано на знищення 100 вибухонебезпечних предметів», – мовиться у повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Минулої доби окупанти порушили режим тиші біля Мар’їнки.

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