Слідчі СБУ повідомили про підозру ще двом представникам російських спецслужб



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Головне слідче управління СБУ продовжує досудове розслідування щодо представників Головного управління Генштабу збройних сил РФ

Російські спецслужби планували отримати від українця допомогу у проведенні підривної діяльності проти України

Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування за фактами підбурювання співробітниками ГУ Генштабу Збройних Сил РФ та ФСБ українських громадян до вчинення державної зради. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ встановили, що у липні 2019 року офіцер 3-го оперативного відділу 316-го Розвідувального Центру Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації підбурював громадянина України до вчинення державної зради на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності.

Російський розвідник діяв за попередньої змовою з колишнім співробітником Головного управління СБУ в АР Крим, який після анексії півострова зрадив військовій присязі та перейшов на службу до ФСБ РФ.

Російські спецслужби планували отримати від українця допомогу у проведенні підривної діяльності проти нашої держави, зокрема через збір та передачу відомостей військового характеру щодо Збройних сил України.

Двом представникам спецслужб РФ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора, оперативний супровід забезпечує Департамент контррозвідки СБ України.

Нагадаємо, цього тижня слідчі СБУ повідомили про підозру іншому російському розвіднику, який схилив до державної зради заступника керівника Протоколу прем’єр-міністра України.