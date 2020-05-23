Поява в ефірі маріонеток ФСБ має на меті зняття з Кремля відповідальності за агресію, – Геращенко



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«Інтерв’ю з Гіркіним принижує почуття родин загиблих на Донбасі» - Геращенко

Депутатка також звернула увагу на етичні аспекти цих інтерв’ю

Інтерв’ю з посіпаками Кремля на зразок Гіркіна чи Поклонської не мають жодної цінності для правосуддя, натомість легалізують в Україні російську пропаганду і мають на меті зняти відповідальність за агресію проти України, анексію Криму та численні жертви з головного винуватця – Путіна. Про це в ефірі програми «Свобода Слова Савіка Шустера» заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Я знаю родини людей, в яких Гіркін «і компанія» розстріляли дітей і чоловіків. Я знаю, як вони сьогодні сприймають це – як зраду. Ми дуже багато російських військових віддали Росії після винесення їм вироків задля визволення українських заручників і політв’язнів. Так от, всі вони приїжджали на Донбас воювати з перешитими шевронами, говорили, що вони тут «у відпустці», «загубилися», так як і Гіркін. Це все люди, які прийшли туди за наказом Путіна і виконували там його доручення. Так само, як і зараз, як Гіркін, який не є самостійний і грає в цю гру. Дуже шкода, що українські пропагандисти в цьому підігрують, повертаючи цих покидьків в наш інформаційний простір і розігруючи ці кампанії, а ми говоримо про це годину, замість того, щоб говорити, що відбувається на Донбасі, як повернути туди Україну. Ось це і є мета цього інтерв’ю», – переконана Ірина Геращенко.

Геращенко зауважила, що порівнювати ці матеріали зі світовою практикою інтерв’ю з міжнародними терористами некоректно. Адже ні Гіркін, ні Поклонська не є першими особами, які мають реальний вплив на терористів та окупантів.

«Ми присутні під час якоїсь спецоперації. Ви показали світові практики, як на початку кар’єри Гітлера брали інтерв’ю, як на початку страшного терористиста Бен Ладена брали інтерв’ю. Саме в тих страшних людей, які управляли процесом. Нам показують іншу історію – маріонетка ФСБ Гіркін, який хизується своїми злочинами, який є повністю керованим. Який в інтерв’ю 115 раз повторює, що «це все я-я-я». Гаазі ці інтерв’ю не допоможуть. Там немає нічого нового, що має привести до Гааги не маріонетку, а його ляльководів. Я хочу повторити слова представника України Єніна, який зараз уповноважений президентом Зеленським і державою Україна представляти інтереси України в Міжнародних судах: це надто екзотичний спосіб для того, щоб розпалювати зараз в суспільстві дуже важкі емоції, щоб демонструвати інтерв’ю з колаборантами, Поклонською, яка була безпосередньо причетна до фальсіфікаціі справ проти наших колег- Ахтема Чийгоза, який три роки сидів в путінській в’язниці. Цю справу фальсифікувала Поклонська», – нагадала співголова фракції «Європейська Солідарність».

Вона також звернула увагу на етичні аспекти цих інтерв’ю.

«Хочу підтримати Сергія Рахманіна, що коли є три умови й інтерв’ю може дати якійсь зміст для того, щоб довести істину щодо тероризму, журналіст має дотримуватися етики. Коли він говорить з тією ж Поклонською, що я «восхваляю ваше мужество, с которым вы сюда пришли», це принижує почуття мільйонів українців, які сьогодні переживають анексію Криму, окупацію Донбасу,

Інтерв’ю з Гіркіним принижує почуття родин загиблих на Донбасі. Мами хлопчика Чубенка, якого вбили бойовики. Родину Рибака. Мені здається, ці делікатні речі журналіст повинен відчувати. Це – інформаційна спецоперація, коли цих покидьків повертають в ефіри», – резюмує Ірина Геращенко.

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