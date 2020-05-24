Російські силовики затримали кримського татарина на пункті пропуску «Джанкой»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ділявера Меметова затримали на пункті пропуску «Джанкой»

Чоловік повідомив, що російські силовики намагалися взяти у нього відбитки пальців

Російські силовики 23 травня затримали на адмінкордоні між анексованим Кримом і материковою Україною літнього кримського татарина Ділявера Меметова.

Про це повідомляють у громадському об’єднанні «Кримська солідарність».

За даними активістів із посиланням на родичів Меметова, його затримали на пункті пропуску «Джанкой» (навпроти українського пункту пропуску «Чонгар»). Після цього чоловіка відвезли до міжмуніципального відділу МВС Росії «Джанкойський». Причина затримання – невідома.

Активісти кажуть, що Меметов прописаний в Алушті, проте останнім часом працював на материковій Україні.

Про затримання чоловік встиг повідомити родичам, які звернулися до «Кримської солідарності» за консультативною допомогою. Чоловік повідомив, що російські силовики намагалися взяти у нього відбитки пальців.

Коментарів російської ФСБ по затриманню немає.