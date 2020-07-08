Слідчий ДБР Корецький заявляє про безперспективність справ по Порошенку: одну закрив щойно документ



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Начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Провадження щодо Петра Порошенка було зареєстроване за заявою Андрія Портнова

Начальник 3-го відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління ДБР Олег Корецький підписав постанову про закриття кримінального провадження щодо п’ятого президента Петра Порошенка, яке стосувалось продажу ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському».

Про це в інтерв‘ю журналістам «Главкома», «Цензор.Нет» та телеканалу «Прямий» заявив сам Корецький. Інтерв‘ю з ним вийде за кілька годин.

Провадження щодо Петра Порошенка було зареєстроване за заявою колишнього заступника глави Адміністраціі Президента Януковича Андрія Портнова.

В інтерв‘ю Корецький говорить про ще ряд проваджень щодо Порошенка, які мали б бути закриті за відсутністю складу злочину, зокрема, і щодо каналу «Прямий».

Так само безперспективною він називає і справу щодо призначення Сергія Сємочка першим заступником голови зовнішньої розвідки. За словами Олега Корецького, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков особисто визнавав безперспективність цієї справи.

Як відомо, сьогодні Печерський районний суд Києва продовжив до 10 жовтня терміни розслідування у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки, у якій пʼятий президент Петро Порошенко є підозрюваним.