Свій до свого по своє. Зеленський продав нерухомості на 13 млн грн дружині свого соратника



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Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Одеської області Фото: Офісу президента

Глава держави задекларував дохід від відчуження земельної ділянки і нерухомості

Президент України Володимир Зеленський задекларував 13,46 млн грн доходу від відчуження нерухомого майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Глава держави вказав, що 2 липня отримав 1,35 млн грн доходу від відчуження земельної ділянки. Цього ж дня він ще одержав 12,11 млн грн доходу від відчуження нерухомого майна.

Покупцем всього майна виявилася громадянка Валентина Дмитрівна Кісєль. Людина з такими ж ініціалами є дружиною народного депутата від «Слуги народу» і заступника голови однойменної парламентської фракції Юрія Кісєля. Обранець потрапив до Верховної Ради за партійними списками президентської партії влітку 2019 року (йшов під №43). До обрання політик мешкав у Кривому Розі (це мала батьківщина президента Зеленського - «Главком») і керував ТОВ «Растро».

За даними е-декларації за 2019 рік, Юрій Кісєль разом зі свою дружиною тримають готівкою $275 тис., 225 тис. євро і 7,5 млн грн.

Як повідомляв «Главком», за 2019 рік доходи глави держави Володимира Зеленського та членів його родини становили 28 млн 602 тис. 468 грн.

Зокрема, у 2019 році родина Президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн.

Зеленський також задекларував 4 мільйони 423 тисячі гривень, які були отримані від продажу нерухомого майна в місті Києві, на вулиці Великій Васильківській, що належало його дружині.

Крім того, родина Президента здійснила продаж корпоративних прав усіх дванадцяти українських підприємств родині Сергія Шефіра на суму 246 тисяч 144 гривні.

7 липня 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції виписало президенту Володимиру Зеленському два адміністративних протоколи за несвоєчасну подачу повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

У НАЗК повідомили, що після вступу на посаду президента Зеленський здійснив купівлю та продаж облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Відповідно, Зеленський мав повідомити про це НАЗК. Однак, цього не зробив.

Таким чином, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Такого повідомлення до Реєстру не надійшло.

Відповідні матеріали будуть передані до суду.