Справа про поїздку Порошенка на Мальдіви: ДБР оголосило підозру експрикордоннику



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Колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби України повідомлено про підозру Фото: Офіс генерального прокурора

Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру колишньому керівнику військової частини Державної прикордонної служби України в сприянні незаконному переправленню Петра Порошенка та осіб, які його супроводжували, через державний кордон України. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Слідством встановлено, що прикордонник у січні 2018 року надав незаконну вказівку підлеглим військовослужбовцям на незаконний пропуск через кордон України, всупереч існуючого порядку, поза пунктом пропуску, Президента України та осіб, що його супроводжували, на відпочинок на Мальдіви», - сказано в повідомленні.

Наразі слідством також перевіряється причетність цього військовослужбовця та інших осіб з числа керівництва Державної прикордонної служби України і Управління державної охорони України до переправлення через державний кордон України колишніх високопосадовців без проходження належної процедури паспортного та митного контролю поза межами пункту пропуску.

На даний час встановлюється коло всіх службових осіб, причетних до організації створення та використання неконтрольованого каналу в державному кордоні України. Їхнім діям буде надано належну правову оцінку.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, у серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливих незаконних дій прикордонників та митників при оформленні поїздки Порошенка на Мальдіви.

Порошенко заперечує, що проходив паспортний контроль під чужим ім'ям перед відльотом на Мальдіви для відпустки в січні 2018 року.