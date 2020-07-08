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    Політика

    Суд обирає запобіжний захід Порошенку

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    Суд обирає запобіжний захід Порошенку

    Біля Печерського райсуду зібралися прихильники Порошенка

    Сьогодні, 8 липня, Печерський районний суд Києва продовжує засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президентові України, народному депутатові від «Європейської солідарності» Петру Порошенку. Слідчий суддя Сергій Вовк оголосив про перерву в засіданні 1 липня.

    Того дня захист Порошенка оголосив відвід групі прокурорів, але суд відмовив у цьому клопотанні.

    Прокуратура просила суд обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 10 липня. Адвокати експрезидента заявили про нечинність клопотання через відсутність на документах дати.

    Біля будівлі суду 8 липня, як і попереднього разу, зібралися прихильники Порошенка, повідомляє Радіо Свобода.

    Справа, в якій Порошенкові хочуть обрати запобіжний захід, полягає, за даними прокуратури, в тому, що в 2018 році тоді президент Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади і службових повноважень.

    Адвокат Ілля Новіков припускав, що йдеться про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Захист колишнього президента і сам Петро Порошенко відкидають звинувачення в порушенні закону.

    В Офісі генпрокурора раніше заявили, що оголосили підозру Петрові Порошенку в цій справі.

    Водночас адвокати наполягали і знову вказали про це в суді, що Порошенко не є підозрюваним, бо прокуратура, за їхніми словами, намагаючись оголосити йому підозру, порушила вимоги Кримінального процесуального кодексу.

    Суд для обрання запобіжного заходу п’ятому президентові Петрові Порошенку почався 18 червня. Прокурори тоді попросили про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча раніше говорили про те, що прокуратура буде домагатися арешту експрезидента.

    Нагадаємо, офіційний Берлін бачить політичний підтекст у кримінальних справах проти Порошенка.

    Раніше відомі науковці, громадські діячі та політичні в’язні радянського режиму звернулися до Зеленського з вимогою припинити переслудування Порошенка

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