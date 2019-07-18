Слідком РФ порушив кримінальну справу проти голови ОУН Коханівського



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Лідер ОУН Микола Коханівський Фото: facebook.com

Лідер ОУН Микола Коханівський підозрюється у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет

Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії порушено кримінальну справу стосовно Миколи Коханівського. Про це йдеться на офіційному сайті Слідкому.

Лідер ОУН Микола Коханівський підозрюється у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційної мережі Інтернет (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ).

За даними Слідкому, 18 лютого 2018 року учасники програми ОУН, а також члени інших українських націоналістичних організацій під керівництвом Миколи Коханівського напали на будівлю Російського центру науки і культури, закидали камінням фасад будівлі дипломатичної установи, розбили вікна, двері, завдали великої матеріальної шкоди, порушили режим роботи російського установи.

За даним фактом у Росії розслідується кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст.360 КК РФ (напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом).

«В ході розслідування цієї кримінальної справи слідством отримано беззаперечні докази того, що комбат Організації українських націоналістів Микола Коханівський в лютому 2018 року поширив у вільному доступі мережі Інтернет відеозвернення, в якому публічно закликав усіх бажаючих взяти участь в організованому під його керівництвом заході, в ході якого і було заплановано напад на Російський центр науки і культури», — зазначається у повідомленні Слідчого комітету РФ.

Як повідомлялось, Слідчий комітет Росії запустив проект «Україна. Хроніка полум’яних років» і на своєму YouTube-каналі збирається назвати «всіх причетних осіб» до злочинів на сході України.