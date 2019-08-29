Слідство у справі ексдепутата Ради Березкіна відновлено



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Колишній депутат Верховної Ради Станіслав Березкін

Правоохоронні органи відновили слідство щодо колишнього депутата Верховної Ради Станіслава Березкіна у справі про розкрадання $20 млн Ощадбанку

Правоохоронні органи відновили слідство щодо колишнього депутата Верховної Ради Станіслава Березкіна у справі про розкрадання 20 млн доларів Ощадбанку. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Слідство відновлено, розслідування триває», - сказав він.

За його словами, раніше слідство було зупинено через те, що Рада відмовилася зняти недоторканність з Березкіна, дозволити його затримання та арешт.

Справу депутата Березкіна було виділено в окреме провадження.

НАБУ і САП очікують, що найближчим часом Генпрокуратура передасть їм справу Березкіна.

Як повідомлялось, кандидат в народні депутати від партії «Слуга народу», директор підприємства «Тек Центр» (будівництво доріг) Ігор Мурдій виграв вибори в Раду у Березкіна в одномандатному виборчому окрузі №100 в Кіровоградській області.

У листопаді 2018 року Рада відмовилася зняти недоторканність з Березкіна.

Нагадаємо, НАБУ підозрює нардепа у розкраданні $20 млн держбанку.

Джерело: Українські новини