Слідство у справі про замах на Бабченка завершене



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Борис Герман у суді

У ГПУ додали, що наразі встановлюються інші співучасники цього злочину

Слідство у кримінальному провадженні щодо готування замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка завершено. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України.

«Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Головної військової прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом готування до умисного вбивства громадянина Російської Федерації Бабченка», — йдеться у повідомленні прес-служби.

Слідством установлено, зазначили у прокуратурі, що в період з 06.04.2018 по 30.05.2018 громадяни України Г. та П. (Борис Герман та В’ячеслав Пивоварник — ред.), діючи за попередньою змовою групою осіб, на замовлення спецслужб Російської Федерації, з метою залякування населення, здійснили організацію готування до терористичного акту — вбивства із застосуванням зброї російського опозиційного журналіста Бабченка.

Водночас Пивоварник, розповіли у відомстві, перебуваючи з листопада 2017 року на території Російської Федерації, діючи під контролем і за завданням спецслужб цієї країни, передавав Герману інформацію та грошові кошти, необхідні для організації вчинення злочину, координував та контролював хід його підготовки.

У ГПУ також розповіли, що у серпні 2018 року прокурором у кримінальному провадженні укладено угоду з Германом про визнання винуватості у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч 2. ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України (організація готування до терористичного акту, незаконне поводження з вогнепальної зброєю та бойовими припасами).

«Вироком суду 30.08.2018 вказану угоду затверджено та призначено Г. покарання у вигляді позбавлення волі строком 4 роки 6 місяців», — розповіли у прокуратурі.

У ГПУ додали, що наразі встановлюються інші співучасники цього злочину, у тому числі, й ті особи, що перебувають на території Російської Федерації.

Також відомо, що Борис Герман, якого підозрюють в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка, пішов на угоду зі слідством.