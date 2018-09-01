Суд виніс обвинувальний вирок у справі замаху на Бабченка



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Фото: Радіо Свобода Грицак, Бабченко та Луценко (зліва направо)

Суд засудив Бориса Германа до 4,5 року ув’язнення

Голосіївський районний суд Києва після угоди зі слідством засудив Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка до 4,5 року позбавлення волі, повідомив глава Служби безпеки України Василь Грицак.

«Так, ця інформація відповідає дійсності. 30 серпня цього року Голосіївський районний суд Києва визнав винним громадянина Бориса Германа в тому, в чому його звинувачували. Йому призначено реальний термін покарання – 4 роки і 6 місяців позбавлення волі», - сказав Грицак журналістам у суботу в Києві, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами глави СБУ, вирок набуде чинності через місяць.

Глава СБУ уточнив, що Герман пішов на угоду зі слідством, повністю визнавши свою провину.

«Співпрацює зі слідством, дає дуже цікаві свідчення, які ми в подальшому перевірятимемо і документуватимемо», - зазначив Грицак.

Як повідомив раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко, у серпні Герман пішов на підготовку співпраці зі слідством.

«Справді, Герман і його захист пішли на підготовку угоди і працюють у цьому контексті з нашими співробітниками. Але суд ще не затвердив цієї угоди», – сказав Луценко.

За словами генпрокурора, у своїх свідченнях Герман, фактично, підтвердив версію злочину, за яким йому було висунуто підозру – «зокрема, прямо вказує на представника Російської Федерації, який передавав кошти і говорив, як ними розпоряджатися на території України».

Луценко уточнив, що остаточне ухвалення угоди відбудеться тільки в судовому порядку. «Після цього має минути місяць, і після цього вона стане доступною для громадськості», - сказав генпрокурор.

Як відомо, про інсценоване вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, організоване в ході спецоперації СБУ 29 травня в Києві, знали до 10 чоловік.

Також 1 травня іноземним послам розкрили деталі спецоперації з Бабченком.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 31 травня, суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації «вбивства» журналіста Аркадія Бабченка, на 60 діб.

У суді Герман назвав себе агентом СБУ, прокурор цю інформацію спростував.

Адвокат Бориса Германа повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».