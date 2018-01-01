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    Слова і діла Гройсмана. Кабмін збільшив автопарк попри власну заборону

    Загалом на автопарки Кабміну, парламенту і Держуправління справами цього року в бюджеті передбачено понад 326 млн грн
    Автобаза Кабінету Міністрів України за минулий рік поповнилася на 19 автомобілів, що суперечить постанові уряду Володимира Гройсмана, в якій забороняється придбання органами державної влади легкових автомобілів. [READ_MORE] Про це йдеться у програмі «Гра Слів» (спільний проект Bihus.Info та 24 каналу). У відповіді
    • Сьогодні, 09:24
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    Автопарк Кабміну
    Фото з відкритих джерел
    Автопарк Кабміну

    Загалом на автопарки Кабміну, парламенту і Держуправління справами цього року в бюджеті передбачено понад 326 млн грн

    Автобаза Кабінету Міністрів України за минулий рік поповнилася на 19 автомобілів, що суперечить постанові уряду Володимира Гройсмана, в якій забороняється придбання органами державної влади легкових автомобілів.

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    Про це йдеться у програмі «Гра Слів» (спільний проект Bihus.Info та 24 каналу).

    У відповіді на інформаційний запит програми Серетаріат Кабінету Міністрів повідомив, що у 2016 році на балансі Автопідприємства Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ перебувало 117 автомобілів. А станом на 31.12.2017 автопарк уряду збільшився на 19 автівок. Серед оновлень - десять Scoda Superb та п’ять Huyndai Hybrid. Автопарк КМУ збільшився, попри те, що наприкінці 2016-го уряд прийняв постанову, в якій першим пунктом заходів щодо ефективного та раціонального використання держкоштів  зазначено «припинення придбання легкових автомобілів».

    (для ознайомлення з документом натисніть на зображення)

    Загалом на автопарки Кабміну, парламенту і Держуправління справами цього року в бюджеті передбачено понад 326 млн грн, що на 90 млн більше за витрати 2017-го.

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