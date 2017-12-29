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    Уряд взявся за реформування автобусних перевезень

    В Україгні спростили процедуру відкриття нових автостанцій
    Кабінет міністрів дав старт реформі ринку автобусних перевезень. Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.  [GALLERY_BLOCK] Уряд затвердив постанову «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та «Про внесення змін до Порядку
    • Сьогодні, 18:35
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    В Україгні спростили процедуру відкриття нових автостанцій

    Кабінет міністрів дав старт реформі ринку автобусних перевезень.

    Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook. 

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    Уряд взявся за реформування автобусних перевезень
    Уряд взявся за реформування автобусних перевезень
    Уряд взявся за реформування автобусних перевезень
    Уряд взявся за реформування автобусних перевезень
    Уряд взявся за реформування автобусних перевезень
    Уряд взявся за реформування автобусних перевезень
    Уряд взявся за реформування автобусних перевезень
    Уряд взявся за реформування автобусних перевезень
    Уряд взявся за реформування автобусних перевезень
    Уряд взявся за реформування автобусних перевезень
    Уряд взявся за реформування автобусних перевезень

    Уряд затвердив постанову «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

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    «Це справжня революція в сфері автобусних перевезень! Прозора і чесна конкуренція призведе до того, що мільйони людей в Україні будуть користуватися не морально і фізично зношеними маршрутками, часто нелегально переробленими з вантажних мікроавтобусів, а сучасними, комфортними, безпечними автобусами», - написав Омелян .

    За його словами, внесені зміни до постанов уряду дозволять змінити ситуацію на ринку регулярних автобусних перевезень по всій території країни вже в найближчій перспективі.

    Практично зміниться:

    • введення конкурсу на міжобласні автобусні маршрути за заявницьким принципом;
    • введення вимог щодо обов'язкової наявності на міських і приміських маршрутах автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, в кількості 35% до кінця 2019 року, з 2020 року - 50%;
    • перевагу отримають перевізники, що пропонують автобуси з низькою підлогою, електробуси, автобуси з більшою категорією екологічності (Євро 3 - Євро 6).

    Крім того, перевізнику, який працював на маршруті без порушень, надається право продовжити дозвіл ще на п'ять років за умови інвестування в оновлення автопарку.

    Передбачено спрощення процедури проведення конкурсу на внутрішньообласні, приміські, міські автобусні маршрути за рахунок зменшення кількості документів, які подаються на участь в конкурсі і поступовий перехід на електронну систему подачі документів.

    Крім того, спростили процедуру відкриття нових автостанцій і врегулювали давно існуючу проблему взаємовідносин перевізників і автостанцій.

     

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    Кабмін реформа громадський транспорт Володимир Омелян
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