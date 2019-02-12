Словаччина депортує сімох гастарбайтерів з України



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Українських заробітчан вишлють зі Словаччини протягом семи днів

Українці незаконно працювали на будівництві в місті Кошице

Найближчим часом із Словаччини видворять сімох українців, які незаконно працювали в цій країні на будівництві. Про це у вівторок, 12 лютого, повідомляє Mukachevo.net.

Зазначено, що словацькі правоохоронці провели рейд проти незаконного працевлаштування іноземців у місті Кошице. Зокрема, інспекція відвідала будівельний майданчик у зазначеному місті, де виявила 85 працівників. Серед них 78 словаків і сім українців.

Відомо, що за результатами перевірки всі виявлені громадяни України працювали незаконно. До того ж, разом з ними незаконно працювали і 14 словаків.

«Співробітники поліції доставили українців у департамент, де було прийнято рішення про адміністративну висилку з певним терміном для виїзду протягом семи днів», - йдеться в повідомленні.