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    Словаччина депортує сімох гастарбайтерів з України

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    <span>Українських заробітчан вишлють зі Словаччини протягом семи днів</span> - Словаччина депортує сімох гастарбайтерів з України
    Українських заробітчан вишлють зі Словаччини протягом семи днів

    Українці незаконно працювали на будівництві в місті Кошице

    Найближчим часом із Словаччини видворять сімох українців, які незаконно працювали в цій країні на будівництві. Про це у вівторок, 12 лютого, повідомляє Mukachevo.net.

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    Зазначено, що словацькі правоохоронці провели рейд проти незаконного працевлаштування іноземців у місті Кошице. Зокрема, інспекція відвідала будівельний майданчик у зазначеному місті, де виявила 85 працівників. Серед них 78 словаків і сім українців.

    Відомо, що за результатами перевірки всі виявлені громадяни України працювали незаконно. До того ж, разом з ними незаконно працювали і 14 словаків.

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    Словаччина депортує сімох гастарбайтерів з України
    Словаччина депортує сімох гастарбайтерів з України

    «Співробітники поліції доставили українців у департамент, де було прийнято рішення про адміністративну висилку з певним терміном для виїзду протягом семи днів», - йдеться в повідомленні.

     

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