Понад 100 тисяч українців отримали карту поляка



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Тільки 1248 громадян України отримали відмову в отриманні карти поляка

За останні 10 років - з 2008 по 2017 рік - карту поляка отримали 101 тисяча 937 громадян України. Про це повідомляє Укрінформ в понеділок, 17 вересня, з посиланням на дані МЗС Польщі, отримані на інформаційний запит.



Зазначається, що з 2008 року 8,5-10 тисяч громадян України отримували карту поляка. Протягом 2016-2017 років спостерігалося зростання кількості виданих документів громадянам України - щорічно понад 13 тисяч.

У першому півріччі нинішнього року польські консульські установи в Україні вже прийняли понад 7,2 тисячі заяв від українців на отримання карти поляка, що майже на одну тисячу більше, ніж за аналогічний період 2017 року, - йдеться в повідомленні.



При цьому за 10 років 1248 громадян України отримали відмову в отриманні карти поляка.



У цілому, з 2008 до червня 2018 року найбільше карт поляка отримали громадяни Білорусі (майже 120 тисяч). Також більше 6 тисяч карт поляка видано громадянам Росії, понад 3 тисяч - Казахстану, більше 1,7 тисяч - Молдови.



Нагадаємо, карта поляка - документ, що підтверджує належність особи до польського народу за межами історичної батьківщини. Власник такого документа користується правами відповідно до закону Про карту поляка, прийнятого Сеймом Польщі 7 вересня 2007 року. Їхньою метою отримання вважається необхідність підтримки польських громадян і їхніх нащадків в країнах колишнього СРСР.



Власники карти поляка мають низку пільг на території Польщі. Зокрема, йдеться про спрощену процедуру отримання документа на перебування в Польщі, а також прискорену процедуру отримання громадянства країни, отримання пільг під час вступу до польських вишів, проїзд в громадському транспорті та інше.