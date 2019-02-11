Угорщина відкрила 370 справ проти українців, які незаконно отримали паспорти



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Деякі українці отримали угорське громадянство шахрайським шляхом

Чи буде всіх виявлених порушників позбавлено громадянства Угорщини, у прокуратурі не повідомили

Станом на кінець січня 2019 року проти українців, які незаконним шляхом отримали громадянство Угорщини, було загалом відкрито 370 справ, висунуті обвинувачення у 156 справах.

Про це повідомив генеральний прокурор Угорщини Петер Полт у офіційній відповіді на запит лідерки фракції опозиційної партії «Демократична коаліція» (DK) Агнеш Вадаі, повідомляє «Мукачево.net».

У цій відповіді також йдеться, що на даний час активно ведеться 60 розслідувань, 32 випадки знаходяться ще на початковій стадії. Загалом винесено судові рішення по 108 справах, і лише два з них ще не є остаточними.

«Здебільшого процедура була розпочата, коли виявлялося, що заявник отримав громадянство без знання угорської мови, а також коли іспит на знання мови здавала підставна особа», – зазначив Петер Полт.

Чи буде всіх виявлених порушників позбавлено громадянства Угорщини, у прокуратурі не повідомили.

Раніше голова фракції опозиційної партії «Демократична коаліція» (DK) Агнеш Вадаі звернулася до Генпрокуратури Угорщини з проханням розслідувати справи проти українців, які отримали угорське громадянство шахрайським шляхом, а також оформили в Угорщині фальшиву прописку.

Як повідомляв «Главком», у серпні 2018 року між Україною і Угорщиною спалахнув дипломатичний конфлікт через роздачу угорських паспортів громадянам України в Берегово.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Берегово, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини. Також він повідомив, що Україна висилає угорського консула до Угорщини.

У вересні 2018 року прокуратура порушила кримінальну справу через видачу українцям угорських паспортів на Закарпатті.