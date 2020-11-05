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    Словаччина визнала Компартію ЧССР злочинною організацією

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    На пам'ятках та меморіальних дошках тепер забороняється розміщувати символіку комуністичного та фашистського режимів - Словаччина визнала Компартію ЧССР злочинною організацією
    На пам'ятках та меморіальних дошках тепер забороняється розміщувати символіку комуністичного та фашистського режимів

    Згідно з законом, в країні заборонять називати громадські простори іменами представників комуністичного, фашистського та нацистського режимів

    Парламент Словаччини прийняв поправки до закону, що заборонять називати громадські простори іменами представників комуністичного, фашистського та нацистського режимів. Про це повідомляє Радіо Свобода.

    Зазначається, що на пам'ятках та меморіальних дошках тепер забороняється розміщувати символіку цих режимів.

    Згідно з поправками до чинного з 1996 року закону про антиправовий та аморальний характер комуністичного режиму, Комуністична партія Чехословаччини (КПЧ), а також словацька філія проголошуються злочинними організаціями.

    Як виняток можна буде називати вулиці на честь тих представників тоталітарних режимів, які згодом почали з ними боротися.

    Рішення про те, чи можливий виняток, буде виносити Інститут національної пам'яті. Може йтися про такі спірні випадки, як, наприклад, колишній перший секретар ЦК КПЧ Олександр Дубчек, який очолював компартію під час Празької весни в 1968 році. Він підтримав демократичні зміни в країні і згодом був головою парламенту вже демократичної Чехословаччини.

    Також, відповідно до закону, забороняється називати вулиці і в честь представників Словацької держави, яка під час Другої світової війни була васалом гітлерівської Німеччини.

    Комуністична партія перебувала при владі в Чехословаччині, частиною якої була Словаччина, з 1948 по 1989 роки. В цей час країна входила в «радянський блок». Сотні тисяч громадян були піддані політичним репресіям.

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