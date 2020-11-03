Словаччина перевірила на Covid-19 майже 4 млн громадян

Зазначимо, особи, у яких підтвердили коронавірус, примусово відправляються на лікування або самоізоляцію

Зараження коронавірусом підтвердили у 38 359 учасників тестування, що складає близько 1,1%

У Словаччині протягом вихідних в рамках масового тестування населення на коронавірус перевірили 3 625 332 людини. Про це повідомляє місцеве видання SVK News.

На думку міністра охорони здоров'я Словаччини Ігоря Матовича, якби інфікованих коронавірусом не виявили б вчасно, то вони могли б заразити ще близько 50 тисяч осіб. Результати тестування глава словацького міністерства назвав приголомшливими та додав, що воно допомогло загальмувати поширення хвороби.

«Нам не слід радіти передчасно. Будь ласка, залишайтеся відповідальними і обережними, навіть ті з вас, хто має сертифікат про негативний результат антигенного тесту», – додали в словацькому МОЗ.

Зазначимо, особи, у яких підтвердили коронавірус, примусово відправляються на лікування або самоізоляцію.

Нагадаємо, що половина населення Словаччини вже пройшла тестування на Covid-19.

Влада Словаччини купили за кордоном 13 млн експрес-тестів на Covid-19 і організували тестування протягом 10 днів.

Нагадаємо, у Словаччині через захворювання на Covid-19 з 1 жовтня діє режим надзвичайної ситуації. Нещодавно Словаччина розпочала масове тестування громадян на Covid-19. Тестування проводитиметься у два етапи. Наступний етап – 7 і 8 листопада.

У Словаччині проживає приблизно 5,5 мільйона осіб. Згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), у країні протягом 14 днів було зафіксовано 504,6 зараження на 100 тисяч осіб. У сусідній Чехії цей показник складає 1512,3, а в Німеччині - 182,1.

Раніше «Главком» повідомляв про намір Словаччини організувати тестування всього населення.