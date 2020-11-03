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    Словаччина перевірила на Covid-19 майже 4 млн громадян

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    Зазначимо, особи, у яких підтвердили коронавірус, примусово відправляються на лікування або самоізоляцію - Словаччина перевірила на Covid-19 майже 4 млн громадян
    Зазначимо, особи, у яких підтвердили коронавірус, примусово відправляються на лікування або самоізоляцію

    Зараження коронавірусом підтвердили у 38 359 учасників тестування, що складає близько 1,1%

    У Словаччині протягом вихідних в рамках масового тестування населення на коронавірус перевірили 3 625 332 людини. Про це повідомляє місцеве видання SVK News.

    На думку міністра охорони здоров'я Словаччини Ігоря Матовича, якби інфікованих коронавірусом не виявили б вчасно, то вони могли б заразити ще близько 50 тисяч осіб. Результати тестування глава словацького міністерства назвав приголомшливими та додав, що воно допомогло загальмувати поширення хвороби.

    «Нам не слід радіти передчасно. Будь ласка, залишайтеся відповідальними і обережними, навіть ті з вас, хто має сертифікат про негативний результат антигенного тесту», – додали в словацькому МОЗ.

    Зазначимо, особи, у яких підтвердили коронавірус, примусово відправляються на лікування або самоізоляцію.

    Нагадаємо, що половина населення Словаччини вже пройшла тестування на Covid-19.

    Влада Словаччини купили за кордоном 13 млн експрес-тестів на  Covid-19 і організували тестування протягом 10 днів.

    Нагадаємо, у Словаччині через захворювання на  Covid-19 з 1 жовтня діє режим надзвичайної ситуації. Нещодавно Словаччина розпочала масове тестування громадян на Covid-19Тестування проводитиметься у два етапи. Наступний етап – 7 і 8 листопада. 

    У Словаччині проживає приблизно 5,5 мільйона осіб. Згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), у країні протягом 14 днів було зафіксовано 504,6 зараження на 100 тисяч осіб. У сусідній Чехії цей показник складає 1512,3, а в Німеччині - 182,1.

    Раніше «Главком» повідомляв про намір Словаччини організувати тестування всього населення.

    Словаччина хвороби населення коронавірус
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