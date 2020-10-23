Словаччина ввела комендантську годину
До 1 листопада в країні будуть закриті майже всі магазини, підприємства і школи
У Словаччині з 24 жовтня до 1 листопада на тлі пандемії Covid-19 вводиться комендантська година. Рішення про введення обмежень на тлі різкого зростання кількості хворих коронавірусом ухвалив центральний кризовий штаб.
Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, пише Mynovohrad.
Винятки будуть зроблені для продовольчих магазинів і госптоварів, комунальних служб.
Зокрема, громадянам заборонено на цей період залишати домівки, за винятком відвідування роботи, місць тестування, продовольчих магазинів, поліклінік і аптек, а також родичів.
Згідно з останніми даними МОЗ Словаччини, з початку пандемії в країні виявлено 35 330 випадків заражень коронавірусом. За час пандемії померли 115 осіб.
Також нагадаємо, що Словаччина за підтримки збройних сил проведе масове тестування на Covid-19.
Зазначимо, що останніми тижнями у країнах Європи спостерігається різкий спалах коронавірусу. Через це й на Кіпрі вводять комендантську годину.
Вже відомо, що й в італійському регіоні Ломбардія можуть ввести комендантську годину через зростання кількості нових випадків коронавірусу.
Нагадаємо, що Словенія через коронавірус ввела комендантську годину і заборону на пересування між регіонами.
Бельгія вирішила посилити карантин, щоб зупинити зростання захворюваності на коронавірусу. У країні введено комендантську годину. Людям буде заборонено виходити на вулицю з 00:00 до 5-ї години ранку.
13 жовтня президент Франції Еммануель Макрон заявив про введення комендантської години у столичному регіоні Іль-де-Франс та восьми мегаполісах країни.До слова, ще у липні уряд прийняв постанову про комендантську годину в Україні. Згідно з документом, комендантська година та встановлення спеціального режиму світломаскування запроваджується шляхом видання наказу військовим командуванням або військовою адміністрацією. Постанова визначає такі терміни, як блокпост, комендант, патруль, перепустка, світломаскування.
Станом на ранок 23 жовтня у світі зафіксовано вже майже 42 млн випадків інфікування коронавірусом, з яких 1 141 499 закінчилися летально.
Також нагадаємо, що ВООЗ зафіксувала антирекорд за випадками Covid-19 у світі.
В Україні за минулу добу, 22 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 517. Також відомо, що вчора 2 680 пацієнтів одужали, а 121 - помер від ускладнень.