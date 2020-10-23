Словаччина ввела комендантську годину

Словаччина буде проводити широкомасштабне тестування всього населення

Словаччина буде проводити широкомасштабне тестування всього населення

До 1 листопада в країні будуть закриті майже всі магазини, підприємства і школи

У Словаччині з 24 жовтня до 1 листопада на тлі пандемії Covid-19 вводиться комендантська година. Рішення про введення обмежень на тлі різкого зростання кількості хворих коронавірусом ухвалив центральний кризовий штаб.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, пише Mynovohrad.

За словами Матовича, в цей період будуть закриті майже всі магазини, підприємства і школи.

Винятки будуть зроблені для продовольчих магазинів і госптоварів, комунальних служб.

Зокрема, громадянам заборонено на цей період залишати домівки, за винятком відвідування роботи, місць тестування, продовольчих магазинів, поліклінік і аптек, а також родичів.

Згідно з останніми даними МОЗ Словаччини, з початку пандемії в країні виявлено 35 330 випадків заражень коронавірусом. За час пандемії померли 115 осіб.

Також нагадаємо, що Словаччина за підтримки збройних сил проведе масове тестування на Covid-19.

Зазначимо, що останніми тижнями у країнах Європи спостерігається різкий спалах коронавірусу. Через це й на Кіпрі вводять комендантську годину.

Вже відомо, що й в італійському регіоні Ломбардія можуть ввести комендантську годину через зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, що Словенія через коронавірус ввела комендантську годину і заборону на пересування між регіонами.

Бельгія вирішила посилити карантин, щоб зупинити зростання захворюваності на коронавірусу. У країні введено комендантську годину. Людям буде заборонено виходити на вулицю з 00:00 до 5-ї години ранку.

13 жовтня президент Франції Еммануель Макрон заявив про введення комендантської години у столичному регіоні Іль-де-Франс та восьми мегаполісах країни.

До слова, ще у липні уряд прийняв постанову про комендантську годину в Україні

Згідно з документом, комендантська година та встановлення спеціального режиму світломаскування запроваджується шляхом видання наказу військовим командуванням або військовою адміністрацією.

Постанова визначає такі терміни, як блокпост, комендант, патруль, перепустка, світломаскування.