Словаччина почне тестувати мандрівників на антиген Covid-19 на кордоні з Україною

Кількість відкритих пунктів пропуску на кордоні може бути скорочена

Сусідня Словаччина вже з наступного понеділка може запустити пілотний проєкт щодо проведення антигенних тестів на Covid-19 на українському кордоні. Про це повідомляє словацьке видання Denník N.

«Посилення прикордонного режиму досі залишається невизначеним і залежить від подальшого розвитку епідемії в сусідніх країнах», — повідомили в виданні.

Зазначається, що з 2 листопада перетинати словацький кордон можуть тільки люди, у яких тест на коронавірус негативний, але поки що довідки на кордоні взагалі не перевіряються. Комендантська година поширюється і на іноземців — вони не можуть пересуватися по території Словаччини без дійсного негативного тесту.

Прем’єр-міністр Ігор Матовіч оголосив після засідання Центрального кризового штабу в ніч на понеділок, що антигенні тести будуть використовуватися на державних кордонах. Усім, хто перетинає кордон, доведеться показати негативний тест або пройти тест на антиген.

Прем’єр-міністр також зазначив, що кількість відкритих пунктів пропуску на кордоні може бути скорочена, і час, який може бути використаний для пропуску, може бути обмежений.

Додамо, що Австрія, Угорщина і Польща поки що є для Словаччини «зеленими країнами». Угорщина закрила свій кордон 1 вересня, але в 30-кілометровій зоні від кордону дозволяється пересування громадян Словаччини.

Нагадаємо, що Словаччина перевірила на Covid-19 майже 4 млн громадян. Зазначимо, особи, у яких підтвердили коронавірус, примусово відправляються на лікування або самоізоляцію.

Через захворювання на Covid-19 у Словаччині з 1 жовтня діє режим надзвичайної ситуації. Нещодавно Словаччина розпочала масове тестування громадян на Covid-19. Тестування проводитиметься у два етапи. Наступний етап – 7 і 8 листопада.

У Словаччині проживає приблизно 5,5 мільйона осіб. Згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), у країні протягом 14 днів було зафіксовано 504,6 зараження на 100 тисяч осіб. У сусідній Чехії цей показник складає 1512,3, а в Німеччині - 182,1.

Раніше «Главком» повідомляв про намір Словаччини організувати тестування всього населення.