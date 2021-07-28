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    У Росії на виставці почубилися художники і місцеві «цінителі» мистецтва (відео)

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    Місцеві жителі не оцінили творіння російських художників - У Росії на виставці почубилися художники і місцеві «цінителі» мистецтва (відео)
    Місцеві жителі не оцінили творіння російських художників
    Фото Скріншот відео РБК

    У художників були з собою перцеві балончики, які вони спробували розпорошити з теплохода на учасників конфлікту

    На виставці сучасного мистецтва в російському Архангельську сталася масова бійка. Стосунки вирішили з’ясовувати місцеві жителі та художники, які приїхали на захід. Про це повідомляє sprotyv.info з посиланням на місцеві ЗМІ.

    24 липня в покинутому корівнику на Кегострові, що розташований в дельті Північної Двіни в межах міста Архангельська, пройшла виставка вуличного мистецтва «Корівник». Над нею працювали кілька десятків художників, які розмістили в будівлі предмети побуту, розмалювали стіни графіті.

    До кінця заходу на причалі сталася бійка. Її учасниками стали місцеві жителі і художники, які приїхали на острів. Словесний конфлікт зав’язався ще на виставці, на причалі вже почалася бійка. У художників були з собою перцеві балончики, які вони спробували розпорошити з теплохода на учасників конфлікту, котрі залишилися на березі.

    Стверджується також, що постраждав і співробітник теплохода, який не брав участі в конфлікті, а просто прибирав трап.

    Як раніше повідомлялося, у Росії мешканці одного з районів Томська розібрали вуличні дерев'яні туалети і натомість користуються звичайними відрами. Такі нововведення спричинили поширення неприємного запаху в місті.

    Нагадаємо, раніше у Росії в Новосибірську при крематорії відбувся чемпіонат із копання могил – «Могильне свавілля». Згідно з умовами змагань, учасники на швидкість мали викопати могилу розміром: 200 см завдовжки, 80 см завширшки і 160 см завглибшки. Взяти участь у конкурсі мав право будь-хто з працівників ритуальної служби, з будь-якого регіону Росії і країн СНД у віці від 18 років.

    Теги: Росія ЗМІ бійка мистецтво виставка
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    У Росії на виставці почубилися художники і місцеві «цінителі» мистецтва (відео)