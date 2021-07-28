У Росії на виставці почубилися художники і місцеві «цінителі» мистецтва (відео)

У художників були з собою перцеві балончики, які вони спробували розпорошити з теплохода на учасників конфлікту

На виставці сучасного мистецтва в російському Архангельську сталася масова бійка. Стосунки вирішили з’ясовувати місцеві жителі та художники, які приїхали на захід. Про це повідомляє sprotyv.info з посиланням на місцеві ЗМІ.

24 липня в покинутому корівнику на Кегострові, що розташований в дельті Північної Двіни в межах міста Архангельська, пройшла виставка вуличного мистецтва «Корівник». Над нею працювали кілька десятків художників, які розмістили в будівлі предмети побуту, розмалювали стіни графіті.

До кінця заходу на причалі сталася бійка. Її учасниками стали місцеві жителі і художники, які приїхали на острів. Словесний конфлікт зав’язався ще на виставці, на причалі вже почалася бійка. У художників були з собою перцеві балончики, які вони спробували розпорошити з теплохода на учасників конфлікту, котрі залишилися на березі.

Стверджується також, що постраждав і співробітник теплохода, який не брав участі в конфлікті, а просто прибирав трап.

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