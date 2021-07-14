Цивілізація не пройде: росіяни попалили туалети і справляють нужду у відра

Під час травневих свят мешканці міста Томська розібрали нові туалети на дошки і спалили їх в мангалі і вогнищах

Від нечистот, що виливаються у кущі, місто засмерділося

У Росії жителі одного з районів міста Томська розібрали вуличні дерев'яні туалети і натомість, користуються звичайними відрами. Такі нововведення спричинили поширення неприємного запаху в місті. Про це повідомляє місцеве видання tv2.today.

За інформацією видання, мешканці міста під час травневих свят розібрали нові туалети на дошки і спалили їх в мангалі і вогнищах. Відтоді замість туалетів використовують відра і виливають нечистоти в кущі.

«Спільно з керуючим компанією ми запропонували їм за свій рахунок обладнати тут вигрібну яму, закрити її гратами, щоб туди не кидали сміття. Вартість вигрібної ями становить близько 50 тисяч рублів. Але власники квартир в цих будинках заявили, що їм це не потрібно, і продовжують користуватися відрами», – розповів головний спеціаліст житлово-комунального відділу адміністрації Ленінського району Георгій Кевролев.

Адміністрація засипала тирсою звалище, куди місцеві жителі зливали сміття і відходи життєдіяльності. Центральної каналізації в цьому районі немає. Частина жителів самостійно обладнала для своїх квартир септики, а на решту бюджетних коштів побудували нові вуличні туалети.