«Могильне свавілля»: у мережу потрапило відео, як росіяни могили копають (відео)
У Росії пройшов конкурс для працівників ритуальних служб
У Росії в Новосибірську при крематорії пройшов чемпіонат з копання могил – «Могильне свавілля». Відео події було опубліковано очевидцями.
Згідно з умовами змагань, учасникам необхідно було викопати на швидкість могилу розміром:
Крім того, за перемогу у всеросійському змаганні зі швидкісного копання могил були передбачені призи: за 1-е місце – 30 тис. руб., За 2-е – 20 тис. руб., а за 3-е – 10 тис. руб.
За словами організаторів заходу, конкурс «Могильне свавілля» повинен підвищити рівень виконання похоронних робіт і привернути увагу молоді до професії працівника ритуальних послуг.
Спочатку цей захід повинен був пройти в експоцентрі Владивостока, проте в червні організатори проекту «Некрополь» повідомили про перенесення конкурсу в Омськ. Але через несприятливої епідеміологічної ситуації в Омській області змагання перенесли на 2021 рік у Новосибірськ, передає портал «Тайга.інфо».