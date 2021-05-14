«Могильне свавілля»: у мережу потрапило відео, як росіяни могили копають (відео)

У Росії пройшов конкурс для працівників ритуальних служб

У Росії в Новосибірську при крематорії пройшов чемпіонат з копання могил – «Могильне свавілля». Відео події було опубліковано очевидцями.

Згідно з умовами змагань, учасникам необхідно було викопати на швидкість могилу розміром: 200 см в довжину, 80 см в ширину і 160 см в глибину. Брати участь у конкурсі мали право будь-хто з працівників ритуальної служби, з будь-якого регіону Росії і країн СНД у віці від 18 років.

Крім того, за перемогу у всеросійському змаганні зі швидкісного копання могил були передбачені призи: за 1-е місце – 30 тис. руб., За 2-е – 20 тис. руб., а за 3-е – 10 тис. руб.

За словами організаторів заходу, конкурс «Могильне свавілля» повинен підвищити рівень виконання похоронних робіт і привернути увагу молоді до професії працівника ритуальних послуг.

Спочатку цей захід повинен був пройти в експоцентрі Владивостока, проте в червні організатори проекту «Некрополь» повідомили про перенесення конкурсу в Омськ. Але через несприятливої епідеміологічної ситуації в Омській області змагання перенесли на 2021 рік у Новосибірськ, передає портал «Тайга.інфо».