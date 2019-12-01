Скандал в Одеському онкодиспансері. Відео медичних обстежень з камери спостережень потрапляли на порносайт



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До кіберполіції звернулася із заявою пацієнтка онкодиспансеру

У кабінеті ультразвукового дослідження гінекологічного відділення Одеського обласного онкодиспансеру була встановлена прихована відеокамера. Відео з неї зливали на один з порносайтів.

Про це йдеться в постанові Київського райсуду Одеси від 20 листопада 2019 року, передає Пушкінська.net.

У документі зазначено, що до кіберполіції звернулася із заявою пацієнтка цієї установи. За її словами, невідомий зняв її під час проведення процедури ультразвукового дослідження і виклав відео на сайт з матеріалами «для дорослих». Правоохоронці на зазначеному ресурсі знайшли цілу збірку з подібними відео.

Під час обшуку в кабінеті в медустанові поліцейські виявили відеокамеру. Також поліцейські обшукали автомобілі можливих фігурантів справи. З них вилучили жорсткі диски, ноутбуки. На все це суд наклав арешт.

Головлікар онкодиспансеру Олег Лук’янчук пояснив, що диспансер і його співробітники не причетні до цієї ситуації. За його словами, відеокамера стояла в кабінеті на орендованій території та керівництво диспансеру не може контролювати приватну фірму.

Наразі керівництво онкодиспансеру хоче розірвати договір оренди і хоче переглянути форму договору з іншими орендарями, щоб частково контролювати їх діяльність.

Своєю чергою лікар В’ячеслав Тріполко, який знімає цей кабінет, вважає себе таким самим же потерпілим, як і пацієнтки. Про це він розповів в ефірі телеканалу UA: ОДЕСА.

За словами доктора, камеру встановив його роботодавець, якому належить обладнання в кабінеті. Зробив він це для того, передбачає лікар, щоб контролювати роботу кабінету. При цьому камеру, каже Тріполко, встановили без його згоди.

Про те, що відео з його кабінету потрапило на порно-сайт, стверджує лікар, він дізнався зі ЗМІ. Доктор вже звернувся за допомогою до адвокатів. Він хоче виправдати своє ім’я і вважає себе потерпілим: на відео відображено і його особу. У цій справі, за його словами, він проходить як свідок.

Нагадаємо, столичною прокуратурою разом зі слідчими Головного управління Нацполіції у Києві викрито на отриманні неправомірної вигоди лікаря Київського обласного онкологічного диспансеру.