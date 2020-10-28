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    «Слуга народу» отримала мандати в усіх обласних і районних радах України

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    Голова партії Олександр Корнієнко зазначив, що попри зафіксовані порушення й низьку явку (36,88%) вибори пройшли демократично - «Слуга народу» отримала мандати в усіх обласних і районних радах України
    Голова партії Олександр Корнієнко зазначив, що попри зафіксовані порушення й низьку явку (36,88%) вибори пройшли демократично

    Партія президента інформує, що отримала найбільшу кількість мандатів в обласні ради — 19% голосів

    За результатами попереднього підрахунку голосів, проведеного партією «Слуга гароду», опрацьовано дані 80% дільниць.

    Найбільшу кількість мандатів в обласні ради отримують «Слуги народу» — 19% голосів, «Європейська солідарність» — 15%, «Опозиційна платформа — За життя» — 13%, «Батьківщина» — 10% і «За майбутнє» — 8%.

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    У районних радах партія влади також отримує найбільше мандатів — 910 (17%), ОПЗЖ — 820 мандатів (15%), «ЄС» — 689 мандатів (13%), «Батьківщина» — 482 мандати (9%), «За майбутнє» — 428 мандатів (8%), «Наш край» — 222 мандатів (4%). «Свобода» та «Пропозиція» за попередніми даними отримали 149 та 96 мандати в районних радах відповідно.

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    Голова партії Олександр Корнієнко зазначив, що попри зафіксовані порушення й низьку явку (36,88%) вибори пройшли демократично, згідно з чинним законодавством.

    «Громадські організації «Опора» та «Комітет виборців України» відзначили, що вибори були вкрай конкурентними й переважно відбулися відповідно до законодавства України. Рівень організації виборчого процесу високо оцінили посли країн Великої сімки й представники міжнародних організацій», — сказав він. 

    Корнієнко також подякував усім членам комісій, які об’єдналися задля спільного результату.

    «Я вдячний усім членам комісій — представникам решти партій, тому що діяльність у комісіях є об’єднуючою. Там усі забувають, хто від якої партії і в принципі працюють на результат», — сказав голова партії.

    Батьківщина Європейська солідарність вибори Свобода партії партія Слуга народу Наш край Олександр Корнієнко За майбутнє
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