«Слуга народу» створила «зеопарк» для боротьби з клонами
У «Слузі народу» ведуть боротьбу з «клонами» партії
Фото: Станіслав Груздєв, Главком
На сайті можна самому завантажити фото «клона» партії
Партія «Слуга народу» створила сайт Зеопарк для боротьби з так званими кандидатами-клонами.
«ZeOpark - територія кандидатів у депутати, у яких не вистачило грошей на власного дизайнера», - сказано на сайті.
На сайті можна самому завантажити фото «клона» партії або ж ознайомитися з тим, кого «Слуга народу» викрила у плагіаті.
Окрім того на сайті можна залишити коментарі і поширити фото кандидатів-клонів партії.
Всього на сторінці 86 публікацій.
Нагадаємо, що представники партії «Слуга народу» у вівторок, 25 червня звернулися із заявою в МВС, Нацполіцію та ГПУ в зв'язку з реєстрацією в одномандатних округах кандидатів-«клонів».
Читайте також: Клони атакують Зеленського. У Кривому Розі на виборах зареєструвалося кілька «слуг народу»