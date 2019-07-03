«Слуга народу» створила «зеопарк» для боротьби з клонами



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У «Слузі народу» ведуть боротьбу з «клонами» партії Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На сайті можна самому завантажити фото «клона» партії

Партія «Слуга народу» створила сайт Зеопарк для боротьби з так званими кандидатами-клонами.

«ZeOpark - територія кандидатів у депутати, у яких не вистачило грошей на власного дизайнера», - сказано на сайті.

На сайті можна самому завантажити фото «клона» партії або ж ознайомитися з тим, кого «Слуга народу» викрила у плагіаті.

Окрім того на сайті можна залишити коментарі і поширити фото кандидатів-клонів партії.

Всього на сторінці 86 публікацій.

Нагадаємо, що представники партії «Слуга народу» у вівторок, 25 червня звернулися із заявою в МВС, Нацполіцію та ГПУ в зв'язку з реєстрацією в одномандатних округах кандидатів-«клонів».