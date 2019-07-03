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    «Слуга народу» створила «зеопарк» для боротьби з клонами

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    <span><span>У&nbsp;&laquo;Слузі народу&raquo; ведуть боротьбу з&nbsp;&laquo;клонами&raquo; партії</span></span> - «Слуга народу» створила «зеопарк» для боротьби з клонами
    У «Слузі народу» ведуть боротьбу з «клонами» партії
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На сайті можна самому завантажити фото «клона» партії

    Партія «Слуга народу» створила сайт Зеопарк для боротьби з так званими кандидатами-клонами.

    «ZeOpark - територія кандидатів у депутати, у яких не вистачило грошей на власного дизайнера», - сказано на сайті.

    На сайті можна самому завантажити фото «клона» партії або ж ознайомитися з тим, кого «Слуга народу» викрила у плагіаті.

    Окрім того на сайті можна залишити коментарі і поширити фото кандидатів-клонів партії.

    Всього на сторінці 86 публікацій.

    Нагадаємо, що представники партії «Слуга народу» у вівторок, 25 червня звернулися із заявою в МВС, Нацполіцію та ГПУ в зв'язку з реєстрацією в одномандатних округах кандидатів-«клонів».

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