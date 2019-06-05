Клони атакують Зеленського. У Кривому Розі на виборах зареєструвалося кілька «слуг народу»



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Президент Володимир Зеленський

Двоє самовисуванців з великою ймовірністю позиціонуватимуть себе представниками від провладної партії

Центральна виборча комісія 4 червня зареєструвала двох кандидатів у народні депутати, котрі мають стосунок до організацій, назви яких ідентичні з тією, що асоціюєються команда президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову ЦВК.

Так, в одномандатному окрузі №37 з центром у Кривому Розі балотуються самовисуванці Валентин Грижук і Альона Товкун. У біографічних даних пана Грижука зазначено, що він є керівником проекту Громадський рух «Слуга народу».

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, організація створена буквально місяць тому, 11 травня 2019 року. Її засновниками виступили троє мешканців Нікополя Віталій Лайчук, Олена Баладжаєва і Євген Баладжаєв. На місцевих виборах-2015 пан Баладжаєв ішов кандидатом у депутати Нікопольської міської ради від БПП і на той час був членом партії екс-президента Петра Порошенка.

Що стосується самовисуванки Альони Товкун, то вона вказала, що є адвокатом і очолює приватне підприємство «Зе! Слуга народа». Підприємство зі статутним капіталом 1 тис. грн зареєстровано буквально кілька днів тому: 28 травня 2019 року.

Разом з тим, в офіційній групі на Facebook команди Зеленського з’явилося повідомлення про те, що 2 червня завершилася реєстрація охочих балотуватися до Верховної Ради у мажоритарних округах від партії «Слуга народу». Наразі всі резюме кандидатів з усіма матеріалами вже вивчаються й ретельно перевіряються не тільки внутрішньою службою безпеки, а й фахівцями HR-агентств. Остаточні прізвища кандидатів від провладної партії «Слуга народу» будуть оприлюднені на з’їзді політичної сили 8 червня.

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 29 травня - 3 червня 2019 року, лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями.

Також долають прохідний бар’єр «Опозиційна платформа – За життя» (10,7%), «Європейська солідарність» (7,8%), «Батьківщина» (6,9%) та партія «Голос» (5,6%). Партію «Сила і честь» готові підтримати 4,3%, «Громадянську позицію» – 3,0%, «Радикальну партію» – 2,4%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.