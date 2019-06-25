«Слуга народу» починає боротьбу з «клонами»



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

В червні появилось більше сотні організацій з назвою «Слуга народу», а 85 мажоритарників збрехали в анкетах, що є членами президентської партії

Представники партії «Слуга народу» подали заяви до правоохоронних органів про введення в оману виборців у зв'язку з реєстрацією на мажоритарних виборчих округах кандидатів-клонів партії «Слуга народу».

«Сьогодні нами було подано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.157 Кримінального кодексу України. Тобто введення виборців в оману», - повідомив представник «Слуги народу» Олександр Качура.

У заяві, зокрема, йдеться про те, що на сьогодні частина кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах вказали в своїх анкетних даних у заявах, які подавали до ЦВК при реєстрації, інформацію про те, що вони нібито працюють у приватному підприємстві «Слуга народу», ТОВ «Слуга народу» або громадській організації «Слуга народу», що має ознаки шахрайства.

Качура повідомив, що вони вже нарахували більше 100 таких організацій і, як правило, всі вони зареєстровані за два дні до подачі документів.

«Тобто вбачається в цьому брудна технологія проти «Слуги народу».., щоб заплутати виборців, аби вони не змогли віддати свій голос за ту партію, за яку збиралися».- пояснив представник «Слуги народу».

Також є випадки, коли мажоритарники в своїх анкетах вказують, що є членами партії «Слуга народу», хоча насправді такими не є.

Тому завтра планується почати всеукраїнський флешмоб усіх мажоритарників. «Сьогодні, сподіваюся, будуть зареєстровані всі мажоритарні кандидати від нашої партії - завтра починається подання заяв про скоєння злочину в усі територіальні управління поліції у всіх округах», - попередив Качура.

За його словами, наразі вже виявлено більш як 85 таких випадків.

Качура уточнив, що сьогодні були подані заяви до МВС, Національної поліції і Генпрокуратури України, і висловив надію, що ця справа буде розслідувана і що правоохоронні органи вживуть усіх необхідних дій, щоб виборці 21 липня змогли віддати свої голоси за партію, яку дійсно підтримують.

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