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    «Слуга народу» Жан Беленюк не проти стати міністром?

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    <span>Чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк у Трускавці навчається бути депутатом&nbsp;</span> - «Слуга народу» Жан Беленюк не проти стати міністром?
    Чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк у Трускавці навчається бути депутатом 

    Новообраний депутат готується до Олімпіади в Токіо

    Обраний народним депутатом за списком партії «Слуга народу» чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк розчарований чутками, що нова влада може ліквідувати Міністерство молоді і спорту, об'єднавши його з Міністерством культури та Мінінформполітики.

    Про це від розповів на каналі «1+1» під час прямого включення з Трускавця сьогодні вранці.  

    «Я усвідомлюю, що треба робити зміни у міністерстві, бо воно є трохи совковим, але об'єднувати під дахом іншого це не правильно, тим більше скоро Олімпійські ігри», - заявив новообраний депутат.

    Беленюк каже, що спортивну спільноту розчаровують такі розмови.

    На питання про те, чи стане міністром спортсмен не відповів ствердно, але й не заперечив: «Це дуже відповідальна робота, а тим паче що у мене ж плани поїхати у Токіо, я не думаю, шо я матиму час на таку роботу».

    Раніше Беленюк розповів, якими питаннями опікуватиметься в Верховній Раді.

    Також Беленюк розповів про фінансування власної підготовки до Олімпіади-2020 в Токіо. Спортсмен сподівається справитися з цим власними коштами.

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