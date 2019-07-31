«Слуга народу» Жан Беленюк не проти стати міністром?



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Чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк у Трускавці навчається бути депутатом

Новообраний депутат готується до Олімпіади в Токіо

Обраний народним депутатом за списком партії «Слуга народу» чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби Жан Беленюк розчарований чутками, що нова влада може ліквідувати Міністерство молоді і спорту, об'єднавши його з Міністерством культури та Мінінформполітики.

Про це від розповів на каналі «1+1» під час прямого включення з Трускавця сьогодні вранці.

«Я усвідомлюю, що треба робити зміни у міністерстві, бо воно є трохи совковим, але об'єднувати під дахом іншого це не правильно, тим більше скоро Олімпійські ігри», - заявив новообраний депутат.

Беленюк каже, що спортивну спільноту розчаровують такі розмови.

На питання про те, чи стане міністром спортсмен не відповів ствердно, але й не заперечив: «Це дуже відповідальна робота, а тим паче що у мене ж плани поїхати у Токіо, я не думаю, шо я матиму час на таку роботу».

Раніше Беленюк розповів, якими питаннями опікуватиметься в Верховній Раді.

Також Беленюк розповів про фінансування власної підготовки до Олімпіади-2020 в Токіо. Спортсмен сподівається справитися з цим власними коштами.