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    Кримінал

    ЗМІ дізналися про «темне минуле» фігуранта «справи Пашинського» Хімікуса

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    Після зміни влади захист В'ячеслава Хімікуса звернувся до ГПУ для повторного розслідування історії трирічної давнини - ЗМІ дізналися про «темне минуле» фігуранта «справи Пашинського» Хімікуса
    Після зміни влади захист В'ячеслава Хімікуса звернувся до ГПУ для повторного розслідування історії трирічної давнини

    За інформацією ЗМІ, починаючи з 2011 року, біографія В'ячеслава Хімікуса містить справи за хуліганство, погрози та побиття

    Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину з участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

    Як йдеться у сюжеті телеканалу «Еспресо», сторона Пашинського дізналася про відновлення провадження зі ЗМІ.

    «Після зміни влади захист Хімікуса звернувся до Генпрокуратури для повторного розслідування події, аргументувавши це зміною політичної ситуації в країні», - наголошується в сюжеті.

    Повідомляється, що юридичний супровід Хімікусу організував заступник голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрій Портнов.

    «Відтоді з п'яного забіяки почали ліпити образ нещасного громадянина, безсилого перед впливовим політиком», - стверджують журналісти.

    Їм вдалося з'ясувати, що, починаючи з 2011 року, біографія В'ячеслава Хімікуса містить справи за хуліганство, погрози та побиття. Сам фігурант це заперечує, а його колишня дружина підтверджує.

    Сюжет про Хімікуса з 16:13 хв

    Крім дружини, журналістам вдалося розшукати й іншу жертву Хімікуса. Він начебто украв авто у жінки і погрожував їй. Натомість адвокат Пашинського Ігор Негієвич знову ініціював досудове розслідування інциденту.

    Як відомо, у жовтні Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому депутату Верховної Ради Сергію Пашинському (фракція «Народний фронт») у справі про стрілянину у В'ячеслава Хімікуса.

    Зазначається, що Хімікус отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегневої кістки лівої ноги.

    Згідно з висновком судово-медичної експертизи, нанесені тілесні ушкодження є тяжкими.

    Прокуратура в 2017 році двічі закривала провадження через відсутність складу злочину.

    Тоді дії екснардепа кваліфікувалися як самооборона. Дії ж Хімікуса було кваліфіковано як хуліганство, а матеріали направлено до суду для притягнення до відповідальності.

    кримінал Генпрокуратура Сергій Пашинський адвокат розслідування Державне бюро розслідувань дружина Андрій Портнов
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