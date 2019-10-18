Суд залишив Пашинського під арештом



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Пашинський буде знаходитися під вартою до 4 грудня Фото: УНІАН

Апеляційну скаргу захисту Пашинського суд залишив без задоволення

Київський апеляційний суд на засіданні у п’ятницю, 18 жовтня, залишив в силі рішення Печерського райсуду, який обрав екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Суддя оголосила, що суд вирішив залишити рішення Печерського райсуду без змін, а апеляційну скаргу захисту Пашинського залишити без задоволення.

Ухвала суду оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

Як відомо, 17 жовтня під час судового засідання було оголошено, що Пашинського на поруки готові взяти колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та колишній спікер парламенту Андрій Парубій й інші чинні та колишні нардепи.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд 17 жовтня розглядав апеляційну скаргу захисту екснардепа Сергія Пашинського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

12 жовтня адвокати оскаржили арешт Пашинського

Зазначимо, що Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати. Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.