Єфремов виходить – Пашинський заходить. Як нова влада виконує програму «саджати будемо»
Зеленський на виборах вимагав садити Свинарчуків. Що йому тепер заважає?
«Весна прийде – саджати будемо». Президент Володимир Зеленський та його команда йшли до влади з гучною обіцянкою саджати корупціонерів. Та за перші майже півроку при владі особливого поступу на цій ниві не спостерігалось. Жоден з топ-корупціонерів, імена яких гриміли у ЗМІ останні п’ять років, досі не за гратами. Свіжа історія із затриманням «великої риби» - головного столичного забудовника, екснардепа Микитася – пішла за традиційним сценарієм. Сьогодні його вже випустили з СІЗО під «копійчану», як для такого бізнесмена і такої справи, заставу. А от Юрій Гримчак, якого було схоплено кілька місяців у справі про вимагання хабара, досі за гратами. Чи не тому, що у фігуранта за душею ні активів, ні бізнесу? Тому ділитися нема чим.
Але тепер в активі «зеленої» команди є справа, яка може мати геть інше продовження. І мова тут зовсім не про корупцію.
Вчора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави експарламентарю Сергію Пашинському, одному із засновників «Народного фронту» - другої за величиною фракції у попередній Верховній Раді. Пашинський – нардеп чотирьох скликань, у восьмому очолював Комітет із питань національної безпеки і оборони. Важливий нюанс – політика, прізвище якого виринало у скандалах з корупційним підтекстом, «взяли» зовсім не за це. Пашинського збираються судити за заподіяння тяжкого тілесного ушкодження три роки тому. У новорічну ніч, 31 грудня 2016 року депутат вистрелив у мешканця Васильківського району В'ячеслава Хімікуса, який поранив політика. У 2017-у Генеральна прокуратура дійшла висновку, що Пашинський діяв у рамках необхідної самооборони, а дії Хімікуса визнала «суспільно небезпечними». Про справу забули… Але влада змінилась, вороги Пашинського повернулись до України і восени цього року розслідування інциденту поновив інший правоохоронний орган - Державне бюро розслідувань.
За версією Пашинського, того злощасного вечора він з дружиною повертався машиною додому і у темряві на лісовій дорозі ледь не врізалися в авто із вимкненими габаритними вогнями. Пашинський вийшов із машини і зробив зауваження чоловікам, які стояли біля автомобіля. Виникла словесна перепалка. Один з чоловіків - Хімікус - кинувся до депутата з пляшкою в руці, погрожував. Пашинський зробив попереджувальний вистріл у повітря, Хімікус вдарив його по голові пляшкою. Пашинський упав, а тоді, піднімаючись, здійснив постріл Хімікусу в ногу. Після цього депутат надав пораненому допомогу, викликав швидку і поліцію. Версію Пашинського підтверджено у повідомленні поліції Київської області про з’ясування обставин інциденту.
Хімікус же наполягає, що допомагав незнайомцю заштовхнути несправну автівку дороги на узбіччя, коли біля них зупинилась машина. З неї вийшов Пашинський з пістолетом Пашинський, який направив зброю на них і гукнув: «Усім стояти!». Попереджувального пострілу не було. Ба більше, Хімікус стверджує, що, якби не вдарив Пашинського пляшкою, то «куля була б у нього не у стегні, а у грудях».
Журналісти з’ясували, що починаючи з 2011 року, біографія В'ячеслава Хімікуса містить справи за хуліганство, погрози та побиття. Сам фігурант це заперечує, а ось його колишня дружина підтверджує.
Обмеження волі Пашинського його колишні соратники по Майдану коаліції у Верховній Раді минулого скликання сприйняли вкрай негативно. Екссекретар РНБО Олександр Турчинов вважає взяття під варту експарламентаря політично заангажованим рішенням, а народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз назвала останні події «репресіями нової влади».
Журналіст Сергій Іванов вважає, що «посадка» Пашинського влаштована заради дрібного піару - аби «піпл хавав». «Два роки тому я разом з Романом Шрайком, Юрієм Бутусовим та іншими відомими людьми був понятим у слідчих експериментах за участю як Пашинського, так і свідка, тому відсутність судової перспективи, а тим більше за інкримінованими складами злочинів (121, 296 КК), у цій справі для мене є очевидною. Подобається це комусь чи ні, але Пашинський у тій ситуації діяв правомірно. Виникають цікаві паралелі. Скажімо, Єфремов, через дії якого ми втратили половину Луганщини, виходить на волю, а замість нього сідає Пашинський за «битовуху, - зазначив Іванов. «Я правильно розумію, що все це - замість анонсованих розслідувань корупції в оборонпромі, енергетиці, банках та інших резонансних сферах?», - резюмував він.
Тим часом адвокат Пашинського Андрій Федур заявив про загрозу життю його підзахисного у слідчому ізоляторі. За його словами, застосування безальтернативного арешту зроблено з метою «забезпечити фізичне знищення підзахисного в Лук’янівському СІЗО».
Корупціонерів немає?
Ім’я Пашинського фігурувало у кількох скандалах, у тому числі – корупційних. Приміром, у лютому 2015 року стало відомо, що 24-річний син Пашинського Антон став одним із топменеджерів компанії «Спецтехноекспорт», що займається торгівлею зброї. Екснардеп спершу цю інформацію назвав «фантазією», водночас і у компанії, і сам Пашинський-молодший призначення підтверджували. Згодом депутат заявив, що вважає призначення сина заслуженим, бо той «має спеціальність магістра міжнародної економіки і торгівлі, а також вільно володіє англійською мовою», а плюс до цього – ще й «був активістом Майдану».
Інший корупційний скандал за участю Пашинського спалахнув у березні минулого року. Тоді журнал «Новое Время» опублікував журналістське розслідування, в якому доводилася причетність Міністерства оборони до закупівель за завищеними цінами старих БМП-1 (випуску 1966-1983 років) у польської фірми Wtorplast, яка, в свою чергу, брала цю техніку у Чехії. У схемі брали участь Пашинський і перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський. Тоді міністр оборони Степан Полторак заявив, що «Інформація не відповідає дійсності, тому що Міноборони закупило бойові машини за $169 тис. Інформація, яку я читав в журналі - там йшлося про $205 тис.». Також Полторак підтвердив сам факт закупівель «Укроборонпромом» техніки через посередників.
Наступна історія, пов'язана із армією та Пашинським, трапилась вже через два місяці, коли у липні минулого року на Рівненському полігоні під час випробовувань нового міномета «Молот» загинули четверо військовослужбовців. Створення цієї зброї Пашинський курирував особисто, фотографувався з мінометом та розхвалював його (щоправда, існує думка, що «нова українська розробка» Пашинського – це модернізований радянський міномет 2С12 «Сани», - «Главком»). Після трагедії Порошенко заборонив використання «Молота» у Збройних силах, а Пашинський спростовував усі звинувачення, а критиків зброї називав некомпетентними.
Попри те, що у правоохоронців до Пашинського могли б виникнути питання щодо будь-якої з цих історій, йому згадали стрілянину кількарічної давнини.
Розваги Портнова?
«Справу Пашинського» про стрілянину реанімував та відніс до ДБР колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов, який після Революції Гідності кілька років проживав за кордоном. Повернувся в Україну він після приходу до влади Володимира Зеленського. Відразу ж розвернув активну діяльність проти експрезидента Порошенка та його команди. Одна за одною він подає до ДБР заяви проти Порошенка та його соратників, а на своїх сторінках у соцмережах звітує про перебіг розслідувань та анонсує допити. Після вчорашнього рішення суду щодо Пашинського Портнов звернувся до Порошенка з обіцянкою, мовляв, наступним за грати потрапить він.
Власне, відправити за грати Порошенка ображений Портнов погрожував неодноразово.
Сам Пашинський у Facеbook назвав відновлення розслідування справи щодо Хімікуса «помстою Портнова». «Ми стояли по різні сторони барикад. І саме мене екс-юрист Януковича вважає ледь не головною причиною своїх бід та обрав як мішень для помсти. Реанімація старої справи щодо мене, - це, насамперед, помста за те, що після Революції Гідності йому довелося розпрощатися з вкраденими активами», - зазначив він.
За Пашинського Портнову спробувала помститися соратниця ексдепутата Тетяна Чорновол, яка подала у ДБР заяву стосовно імовірного створення Андрієм Портновим злочинної організації з метою отримання неправомірної вигоди від комерційної структури ПАО «БТА Банк», а Шевченківський суд зобов’язав ДБР прийняти документ. Портнов відреагував на це обіцянкою ретельно дослідити усі джерела прибутків Чорновол, а вчора у Facebook вирішив познущатися і опублікував її старе фото на залізничних рейках із підписом «Стоп репресіям».
Важлива деталь. Пашинський – не чужа людина міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Знайомі вони давно, разом були у «Батьківщині», поруч стояли на Майдані. У Хімікуса Пашинський стріляв саме із тієї самої зброї, якою його нагородив Аваков своїм наказом від 28 березня 2014 року. Тому нинішній проблеми і у Пашинського, і у ще одного соратника глави МВС з колишньої влади, Андрія Парубія, цілком вписуються в загальну стратегію Банкової з обмеження впливу Авакова.
Наталія Сокирчук, «Главком»