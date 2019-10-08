Єфремов виходить – Пашинський заходить. Як нова влада виконує програму «саджати будемо»

Сергій Пашинський Фото: Радіо Совобода

Зеленський на виборах вимагав садити Свинарчуків. Що йому тепер заважає?

«Весна прийде – саджати будемо». Президент Володимир Зеленський та його команда йшли до влади з гучною обіцянкою саджати корупціонерів. Та за перші майже півроку при владі особливого поступу на цій ниві не спостерігалось. Жоден з топ-корупціонерів, імена яких гриміли у ЗМІ останні п’ять років, досі не за гратами. Свіжа історія із затриманням «великої риби» - головного столичного забудовника, екснардепа Микитася – пішла за традиційним сценарієм. Сьогодні його вже випустили з СІЗО під «копійчану», як для такого бізнесмена і такої справи, заставу. А от Юрій Гримчак, якого було схоплено кілька місяців у справі про вимагання хабара, досі за гратами. Чи не тому, що у фігуранта за душею ні активів, ні бізнесу? Тому ділитися нема чим.

Але тепер в активі «зеленої» команди є справа, яка може мати геть інше продовження. І мова тут зовсім не про корупцію.

Вчора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави експарламентарю Сергію Пашинському, одному із засновників «Народного фронту» - другої за величиною фракції у попередній Верховній Раді. Пашинський – нардеп чотирьох скликань, у восьмому очолював Комітет із питань національної безпеки і оборони. Важливий нюанс – політика, прізвище якого виринало у скандалах з корупційним підтекстом, «взяли» зовсім не за це. Пашинського збираються судити за заподіяння тяжкого тілесного ушкодження три роки тому. У новорічну ніч, 31 грудня 2016 року депутат вистрелив у мешканця Васильківського району В'ячеслава Хімікуса, який поранив політика. У 2017-у Генеральна прокуратура дійшла висновку, що Пашинський діяв у рамках необхідної самооборони, а дії Хімікуса визнала «суспільно небезпечними». Про справу забули… Але влада змінилась, вороги Пашинського повернулись до України і восени цього року розслідування інциденту поновив інший правоохоронний орган - Державне бюро розслідувань.

За версією Пашинського, того злощасного вечора він з дружиною повертався машиною додому і у темряві на лісовій дорозі ледь не врізалися в авто із вимкненими габаритними вогнями. Пашинський вийшов із машини і зробив зауваження чоловікам, які стояли біля автомобіля. Виникла словесна перепалка. Один з чоловіків - Хімікус - кинувся до депутата з пляшкою в руці, погрожував. Пашинський зробив попереджувальний вистріл у повітря, Хімікус вдарив його по голові пляшкою. Пашинський упав, а тоді, піднімаючись, здійснив постріл Хімікусу в ногу. Після цього депутат надав пораненому допомогу, викликав швидку і поліцію. Версію Пашинського підтверджено у повідомленні поліції Київської області про з’ясування обставин інциденту. Хімікус же наполягає, що допомагав незнайомцю заштовхнути несправну автівку дороги на узбіччя, коли біля них зупинилась машина. З неї вийшов Пашинський з пістолетом Пашинський, який направив зброю на них і гукнув: «Усім стояти!». Попереджувального пострілу не було. Ба більше, Хімікус стверджує, що, якби не вдарив Пашинського пляшкою, то «куля була б у нього не у стегні, а у грудях». Журналісти з’ясували, що починаючи з 2011 року, біографія В'ячеслава Хімікуса містить справи за хуліганство, погрози та побиття. Сам фігурант це заперечує, а ось його колишня дружина підтверджує.

Обмеження волі Пашинського його колишні соратники по Майдану коаліції у Верховній Раді минулого скликання сприйняли вкрай негативно. Екссекретар РНБО Олександр Турчинов вважає взяття під варту експарламентаря політично заангажованим рішенням, а народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Ірина Фріз назвала останні події «репресіями нової влади».

Журналіст Сергій Іванов вважає, що «посадка» Пашинського влаштована заради дрібного піару - аби «піпл хавав». «Два роки тому я разом з Романом Шрайком, Юрієм Бутусовим та іншими відомими людьми був понятим у слідчих експериментах за участю як Пашинського, так і свідка, тому відсутність судової перспективи, а тим більше за інкримінованими складами злочинів (121, 296 КК), у цій справі для мене є очевидною. Подобається це комусь чи ні, але Пашинський у тій ситуації діяв правомірно. Виникають цікаві паралелі. Скажімо, Єфремов, через дії якого ми втратили половину Луганщини, виходить на волю, а замість нього сідає Пашинський за «битовуху, - зазначив Іванов. «Я правильно розумію, що все це - замість анонсованих розслідувань корупції в оборонпромі, енергетиці, банках та інших резонансних сферах?», - резюмував він.

Тим часом адвокат Пашинського Андрій Федур заявив про загрозу життю його підзахисного у слідчому ізоляторі. За його словами, застосування безальтернативного арешту зроблено з метою «забезпечити фізичне знищення підзахисного в Лук’янівському СІЗО».

Корупціонерів немає?

Ім’я Пашинського фігурувало у кількох скандалах, у тому числі – корупційних. Приміром, у лютому 2015 року стало відомо, що 24-річний син Пашинського Антон став одним із топменеджерів компанії «Спецтехноекспорт», що займається торгівлею зброї. Екснардеп спершу цю інформацію назвав «фантазією», водночас і у компанії, і сам Пашинський-молодший призначення підтверджували. Згодом депутат заявив, що вважає призначення сина заслуженим, бо той «має спеціальність магістра міжнародної економіки і торгівлі, а також вільно володіє англійською мовою», а плюс до цього – ще й «був активістом Майдану».

Інший корупційний скандал за участю Пашинського спалахнув у березні минулого року. Тоді журнал «Новое Время» опублікував журналістське розслідування, в якому доводилася причетність Міністерства оборони до закупівель за завищеними цінами старих БМП-1 (випуску 1966-1983 років) у польської фірми Wtorplast, яка, в свою чергу, брала цю техніку у Чехії. У схемі брали участь Пашинський і перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський. Тоді міністр оборони Степан Полторак заявив, що «Інформація не відповідає дійсності, тому що Міноборони закупило бойові машини за $169 тис. Інформація, яку я читав в журналі - там йшлося про $205 тис.». Також Полторак підтвердив сам факт закупівель «Укроборонпромом» техніки через посередників.

Наступна історія, пов'язана із армією та Пашинським, трапилась вже через два місяці, коли у липні минулого року на Рівненському полігоні під час випробовувань нового міномета «Молот» загинули четверо військовослужбовців. Створення цієї зброї Пашинський курирував особисто, фотографувався з мінометом та розхвалював його (щоправда, існує думка, що «нова українська розробка» Пашинського – це модернізований радянський міномет 2С12 «Сани», - «Главком»). Після трагедії Порошенко заборонив використання «Молота» у Збройних силах, а Пашинський спростовував усі звинувачення, а критиків зброї називав некомпетентними.

Попри те, що у правоохоронців до Пашинського могли б виникнути питання щодо будь-якої з цих історій, йому згадали стрілянину кількарічної давнини.

Під час президентської кампанії Зеленський звертався до попереднього президента Петра Порошенка із вимогою посадити Свинарчуків. Тепер вже Зеленський президент, але Свинарчуків ніхто так не чіпає

Розваги Портнова?

«Справу Пашинського» про стрілянину реанімував та відніс до ДБР колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов, який після Революції Гідності кілька років проживав за кордоном. Повернувся в Україну він після приходу до влади Володимира Зеленського. Відразу ж розвернув активну діяльність проти експрезидента Порошенка та його команди. Одна за одною він подає до ДБР заяви проти Порошенка та його соратників, а на своїх сторінках у соцмережах звітує про перебіг розслідувань та анонсує допити. Після вчорашнього рішення суду щодо Пашинського Портнов звернувся до Порошенка з обіцянкою, мовляв, наступним за грати потрапить він.

Власне, відправити за грати Порошенка ображений Портнов погрожував неодноразово.

Сам Пашинський у Facеbook назвав відновлення розслідування справи щодо Хімікуса «помстою Портнова». «Ми стояли по різні сторони барикад. І саме мене екс-юрист Януковича вважає ледь не головною причиною своїх бід та обрав як мішень для помсти. Реанімація старої справи щодо мене, - це, насамперед, помста за те, що після Революції Гідності йому довелося розпрощатися з вкраденими активами», - зазначив він.

За Пашинського Портнову спробувала помститися соратниця ексдепутата Тетяна Чорновол, яка подала у ДБР заяву стосовно імовірного створення Андрієм Портновим злочинної організації з метою отримання неправомірної вигоди від комерційної структури ПАО «БТА Банк», а Шевченківський суд зобов’язав ДБР прийняти документ. Портнов відреагував на це обіцянкою ретельно дослідити усі джерела прибутків Чорновол, а вчора у Facebook вирішив познущатися і опублікував її старе фото на залізничних рейках із підписом «Стоп репресіям».

Важлива деталь. Пашинський – не чужа людина міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Знайомі вони давно, разом були у «Батьківщині», поруч стояли на Майдані. У Хімікуса Пашинський стріляв саме із тієї самої зброї, якою його нагородив Аваков своїм наказом від 28 березня 2014 року. Тому нинішній проблеми і у Пашинського, і у ще одного соратника глави МВС з колишньої влади, Андрія Парубія, цілком вписуються в загальну стратегію Банкової з обмеження впливу Авакова.

Наталія Сокирчук, «Главком»