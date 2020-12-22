  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Слуги народу» повідомили про свої плани на 2021 рік

    • Розсилка
    Голова партії &laquo;Слуга народу&raquo; Олександр Корнієнко та голова фракції у парламенті Давид Арахамія - «Слуги народу» повідомили про свої плани на 2021 рік
    Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко та голова фракції у парламенті Давид Арахамія
    Фото: Рубрика

    Соратники Зеленського хочуть прискорити програму «Велике будівництво» та розпочати програму «Велика реставрація»

    У партії «Слуга народу» наступного року планують ухвалити закон про всеукраїнський референдум, провести судову реформу, запровадити «чесний» прожитковий рівень, прийняти рішення щодо закону про локалізацію, затвердити закон про побутові відходи, а також провести реформу Конституційного суду.

    Про це розповіли голова партії Олександр Корнієнко та голова фракції у парламенті Давид Арахамія на підсумковій пресконференції «2020: монобільшість у рік коронакризи».

    «Є речі, про які ми сумуємо, що не встигли зробити їх цього року – звісно, коронавірус втрутився в наші плани. Хочемо в січні повернутися і ударним темпом ухвалити великі реформи: амністія капіталу, створення Бюро економічної безпеки, законопроєкт про реформу СБУ, локалізація», – стверджує Арахамія.

    Серед планів на 2021 рік наводять також наступний перелік:

    • прийняти закон про всеукраїнський референдум;
    • утвердити чесний прожитковий рівень;
    • провести індексацію пенсій у березні;
    • здійснити доплати пенсіонерам, які досягли 75 років;
    • збільшити зарплати лікарям та вчителям на 30%;
    • провести судову реформу;
    • реформувати Конституційний суд;
    • прийняти закон про побутові відходи;
    • здійснювати пряму допомогу підприємцям та працівникам з виплатою до 8000 грн кожному;
    • прискорити програму «Велике будівництво»;
    • почати програму «Велика реставрація» з відновлення 100 пам'яток культурної спадщини.

    «Над усім цим треба починати працювати вже з першого пленарного тижня нового року», – говорить голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

    Теги: будівництво закон партія Слуга народу Давид Арахамія Олександр Корнієнко реставрація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies