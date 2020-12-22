«Слуги народу» повідомили про свої плани на 2021 рік
Соратники Зеленського хочуть прискорити програму «Велике будівництво» та розпочати програму «Велика реставрація»
У партії «Слуга народу» наступного року планують ухвалити закон про всеукраїнський референдум, провести судову реформу, запровадити «чесний» прожитковий рівень, прийняти рішення щодо закону про локалізацію, затвердити закон про побутові відходи, а також провести реформу Конституційного суду.
Про це розповіли голова партії Олександр Корнієнко та голова фракції у парламенті Давид Арахамія на підсумковій пресконференції «2020: монобільшість у рік коронакризи».
«Є речі, про які ми сумуємо, що не встигли зробити їх цього року – звісно, коронавірус втрутився в наші плани. Хочемо в січні повернутися і ударним темпом ухвалити великі реформи: амністія капіталу, створення Бюро економічної безпеки, законопроєкт про реформу СБУ, локалізація», – стверджує Арахамія.
Серед планів на 2021 рік наводять також наступний перелік:
- прийняти закон про всеукраїнський референдум;
- утвердити чесний прожитковий рівень;
- провести індексацію пенсій у березні;
- здійснити доплати пенсіонерам, які досягли 75 років;
- збільшити зарплати лікарям та вчителям на 30%;
- провести судову реформу;
- реформувати Конституційний суд;
- прийняти закон про побутові відходи;
- здійснювати пряму допомогу підприємцям та працівникам з виплатою до 8000 грн кожному;
- прискорити програму «Велике будівництво»;
- почати програму «Велика реставрація» з відновлення 100 пам'яток культурної спадщини.
«Над усім цим треба починати працювати вже з першого пленарного тижня нового року», – говорить голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.