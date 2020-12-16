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    Як поводитися і що говорити. «Слуга народу» напише правила своїм депутатам

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    Угода визначає, що основною метою діяльності депутата є реалізація передвиборчих програм президента України та партії &laquo;Слуга народу - Як поводитися і що говорити. «Слуга народу» напише правила своїм депутатам
    Угода визначає, що основною метою діяльності депутата є реалізація передвиборчих програм президента України та партії «Слуга народу

    Автором угоди, що визначає принципи роботи і поведінки депутатів став голова голова фракції Давид Арахамія

    Народним депутатам з фракції «Слуга народу» запропонували підписати фракційну угоду, що визначає принципи їхньої роботи і поведінки. Про це з посиланням на джерела у «Слузі народу» повідомляє LB.ua.

    Зазначається, що автором документу є голова фракції Давид Арахамія.

    «Такі нові правили гри нам сьогодні запропонували. Очевидно, формалізація відносин», ─ повідомив народний депутат.

    Угода визначає, що основною метою діяльності депутата є реалізація передвиборчих програм президента України та партії «Слуга народу».

    Ефективність нардепів визначається на підставі відвідуваності пленарних засідань і засідань комітетів, голосування, дотримання дисципліни та депутатської етики.

    У разі, якщо позиція нардепа не збігається з позицією фракцій, він має вказувати це.

    Крім цього, «слуги народу» мають активно розповсюджувати інформацію про успіхи Володимира Зеленського:

    «Народний депутат залучається до розповсюдження у засобах масової інформації, соціальних мережах, телеграм-каналах та на територіальних округах інформації щодо успішних реалізованих ініціатив президента та депутатської фракції «Слуга народу».

    Фракційна угода зобов'язує депутатів підтримувати всі ініціативи Зеленського
    Фракційна угода зобов'язує депутатів підтримувати всі ініціативи Зеленського

    Згідно з угодою, підписанти зобов'язуються:

    • ходити на всі засідання, крім випадків, коли є поважні причини «прогулу»,
    • пояснювати причини своєї відсутності,
    • брати участь в усіх голосуваннях,
    • не кнопкодавити,
    • підтримувати законодавчі ініціативи Зеленського та фракції, якщо вони мають підтримку більшості,
    • принаймні за один день попереджати про відсутність на пленарному засіданні, а в разі форс-мажору ─ хоча б за дві години.

    «При наявності особистої окремої думки про законодавчі ініціативи, що не збігається з думкою більшості членів фракції, попереджати заступника голови фракції невідкладно, не пізніше ніж за два дні до початку розгляду»,  йдеться в угоді.

    Також підписанти зобов'язуються дотримуватися етики щодо президента, керівництва парламенту, міністрів, один одного та «не висловлюватися негативно на адресу своїх колег-народних депутатів з партії «Слуга народу».

    Наостанок депутатів просять узгоджувати з пресслужбою донесення в ЗМІ позицій фракції і захищати та відстоювати позицію партії та фракції в медійному просторі.

    «Я підписав. Мені все рівно. Я буду поводитися як захочу у межах законів. Але багато хто не підписує», ─ заявив один зі «слуг».

    Як повідомлялося, на засіданнях «слуги народу» часто займаються зовсім не законотворчістю.

    Зокрема, 15 грудня «Слуга народу» Колюх під час засідання Ради бронював готель у Домінікані.

    Інший «слуга» Олег Семінський на засіданні Ради розглядав «Лексуси» (фото), а 29 листопада його спіймали за інтимним листуванням у Раді.

    3 грудня ще один депутат зі «Слуги народу» Євген Петруняк на засіданні Ради розважався інтимними фото

    Також 17 листопада депутати знову ж з фракції «Слуга народу» під час засідання Ради ділилися «порнухою».

    Нагадаємо, у жовтні 2019 року народного депутата зі «Слуги народу» Богдана Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам. 

    Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

    Також нардепа Киву застукали за дивним листуванням з «Яною Блядинською».


    Теги: ЗМІ депутат партії партія Слуга народу Давид Арахамія
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