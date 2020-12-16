Як поводитися і що говорити. «Слуга народу» напише правила своїм депутатам

Угода визначає, що основною метою діяльності депутата є реалізація передвиборчих програм президента України та партії «Слуга народу

Автором угоди, що визначає принципи роботи і поведінки депутатів став голова голова фракції Давид Арахамія

Народним депутатам з фракції «Слуга народу» запропонували підписати фракційну угоду, що визначає принципи їхньої роботи і поведінки. Про це з посиланням на джерела у «Слузі народу» повідомляє LB.ua.

Зазначається, що автором документу є голова фракції Давид Арахамія.

«Такі нові правили гри нам сьогодні запропонували. Очевидно, формалізація відносин», ─ повідомив народний депутат.

Угода визначає, що основною метою діяльності депутата є реалізація передвиборчих програм президента України та партії «Слуга народу».

Ефективність нардепів визначається на підставі відвідуваності пленарних засідань і засідань комітетів, голосування, дотримання дисципліни та депутатської етики.

У разі, якщо позиція нардепа не збігається з позицією фракцій, він має вказувати це.

Крім цього, «слуги народу» мають активно розповсюджувати інформацію про успіхи Володимира Зеленського:

«Народний депутат залучається до розповсюдження у засобах масової інформації, соціальних мережах, телеграм-каналах та на територіальних округах інформації щодо успішних реалізованих ініціатив президента та депутатської фракції «Слуга народу».

Фракційна угода зобов'язує депутатів підтримувати всі ініціативи Зеленського

Згідно з угодою, підписанти зобов'язуються:

ходити на всі засідання, крім випадків, коли є поважні причини «прогулу»,

пояснювати причини своєї відсутності,

брати участь в усіх голосуваннях,

не кнопкодавити,

підтримувати законодавчі ініціативи Зеленського та фракції, якщо вони мають підтримку більшості,

принаймні за один день попереджати про відсутність на пленарному засіданні, а в разі форс-мажору ─ хоча б за дві години.

«При наявності особистої окремої думки про законодавчі ініціативи, що не збігається з думкою більшості членів фракції, попереджати заступника голови фракції невідкладно, не пізніше ніж за два дні до початку розгляду», йдеться в угоді.

Також підписанти зобов'язуються дотримуватися етики щодо президента, керівництва парламенту, міністрів, один одного та «не висловлюватися негативно на адресу своїх колег-народних депутатів з партії «Слуга народу».

Наостанок депутатів просять узгоджувати з пресслужбою донесення в ЗМІ позицій фракції і захищати та відстоювати позицію партії та фракції в медійному просторі.

«Я підписав. Мені все рівно. Я буду поводитися як захочу у межах законів. Але багато хто не підписує», ─ заявив один зі «слуг».

Як повідомлялося, на засіданнях «слуги народу» часто займаються зовсім не законотворчістю.

Зокрема, 15 грудня «Слуга народу» Колюх під час засідання Ради бронював готель у Домінікані.

Інший «слуга» Олег Семінський на засіданні Ради розглядав «Лексуси» (фото), а 29 листопада його спіймали за інтимним листуванням у Раді.

3 грудня ще один депутат зі «Слуги народу» Євген Петруняк на засіданні Ради розважався інтимними фото

Також 17 листопада депутати знову ж з фракції «Слуга народу» під час засідання Ради ділилися «порнухою».

Нагадаємо, у жовтні 2019 року народного депутата зі «Слуги народу» Богдана Яременка заскочили за листуванням з повією у Раді. У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші. Так, на фото видно, як Яременко, не відриваючи пальця від кнопки для голосувань, листувався з 32-річною Аліною, яку питав про умови зустрічі. Жінка виклала свої розцінки та описала, які секс-послуги пропонує, а на які має табу. Нардеп потім заявив, що скандал організував він сам.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

Також нардепа Киву застукали за дивним листуванням з «Яною Блядинською».



