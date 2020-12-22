«Слуга народу» назвав дату виборів мера Харкова

Вибори оголошуються за 60 днів ─ це кінець січня, до цього моменту у нас лише одна сесія, один пленарний тиждень, Корнієнко

Вибори мера Харкова можуть відбутися або навесні, або восени

Вибори мера Харкова можуть відбутися або в останню неділю березня, або в останню неділю жовтня. Про це заявив заступник голови фракції «Слуга народу» в парламенті Олександр Корнієнко, йдеться в матеріалі РБК-Україна «Без Кернеса. Хто може взяти Харків під контроль».

За його словами, на 28 березня, швидше за все, не вийде, можуть не встигнути пройти всі процедури.

«Вибори оголошуються за 60 днів ─ це кінець січня, до цього моменту у нас лише одна сесія, один пленарний тиждень», ─ сказав Корнієнко.

Нагадаємо, обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

Харківська мерія вже обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ймовірних кандидатів на посаду мера Харкова.