Нардепи планують переглянути процедуру визнання смерті мерів

оголосили мером Харкова без приведення до присяги, а 16 грудня він помер

Геннадій Кернес 9 грудня оголосили мером Харкова без приведення до присяги, а 16 грудня він помер

Верховна Рада має призначити перевибори у Харкові, але наразі існує низка умов

У Верховній Раді планують напрацювати зміни до закону про місцеве самоврядування, які передбачатимуть автоматичне визнання факту смерті мера без необхідності додаткового голосування депутатами певної ради.

Про це повідомив глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко на підсумковій пресконференції у вівторок.

«Згідно з законом про місцеве самоврядування Верховна Рада має призначити перевибори. Але для того, щоб ми це зробили, потрібно ще дві умови: має бути звернення від виконувача обов'язків (мера, – ред.), у цьому випадку це секретар, а до того, як з'явиться це звернення, ця рада має ухвалити рішення про факт смерті, яке приймають ради на засіданні шляхом голосування. Тому ми очікуємо ці два факти», – пояснив Корнієнко, відповідаючи на запитання про призначення перевиборів мера Харкова після смерті міського голови Геннадія Кернеса.

«Під час роботи над новою редакцією законопроєкту про місцеве самоврядування ми зробимо все-таки, щоб у разі загибелі мера було автоматичне визнання цього факту», – додав він.

Водночас Корнієнко наголосив, що проведення таких перевиборів малоймовірне у березні 2021 року.

«Зараз перший етап, і ми чекаємо дотримання усіх формальностей, щоб Верховна Рада могла взагалі розпочати вивчення цього питання», – додав Корнієнко.

Раніше в «Опорі» заявляли, що процес обрання нового мера Харкова може затягнутися на роки.

Своєю чергою заступник глави МВС Антон Геращенко вважає, що найкращі шанси стати мером Харкова у секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова.