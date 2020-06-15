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    Смерть поліцейського на Полтавщині: оприлюднено деталі

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    Мисливський карабін &laquo;Вулкан С&raquo; - Смерть поліцейського на Полтавщині: оприлюднено деталі
    Мисливський карабін «Вулкан С»

    Поряд з тілом правоохоронця виявлено мобільний телефон та мисливський карабін «Вулкан С»

    На Полтавщині знайшли мертвим начальника управління логістики та матеріально - технічного забезпечення ГУНП в Полтавській області Ігоря Компанійця.

    Наразі проводиться розслідування смерті поліцейського.

    Стало відомо, що 12 червня на автодорозі неподалік села Ковалівка, що під Полтавою, був знайдений автомобіль поліцейського Opel.

    Під час огляду лісосмуги неподалік від знайдено авто було виявлено труп поліцейського з вогнепальними пораненнями грудної клітини. Поряд з тілом виявлено мобільний телефон та мисливський карабін «Вулкан С», калібру 7,62 мм на 39 мм з розкладним прикладом.

    Наразі триває розслідування за фактом смерті поліцейського.

    телефон смерть автомобіль розслідування Полтавщина поліція
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