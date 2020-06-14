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    На Одещині померла учасниця марафону, яку шукали вісім годин

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    Учасниця марафону на Одещині, яку шукали 8 годин, померла - На Одещині померла учасниця марафону, яку шукали вісім годин
    Учасниця марафону на Одещині, яку шукали 8 годин, померла

    Спортсменка спершу зазнала теплового удару, а згодом — переохолодження

    На Одещині померла учасниця спортивних змагань «Ультра-Трейл Куяльник» Катерина Катющева, яка знепритомніла під час марафону, і яку шукали 8 годин.

    Про це повідомив речник Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.

    «Друзі, на жаль, Катя пішла з життя. Інсульт. Лікарі обласної лікарні зробили все, що могли. Ви самі розумієте, що таке 8 годин без тями у пустелі за температури під 40 градусів… Подробиці будуть згодом», — написав він.

    Нагадаємо, під час марафону в Одеській області зникла учасниця Катерина Катющева, її шукали і учасники змагань, і волонтери з поліцією, і кінологи із собаками.

    У підсумку дівчину знайшли через 8 годин після зникнення.

    З’ясувалося, що вона спершу зазнала теплового удару, а згодом, коли звечоріло, — переохолодження.

    Одещина смерть Куяльник
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