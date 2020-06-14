Стало відоме ім’я військового, який загинув учора на Донбасі



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На Донбасі загинув прапорщик Леонід Добрянський

Прапорщику Леоніду Добрянському в липні мало б виповнитися 46

Вчора в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади (ОМБр), командир відділення взводу управління розвідувальної роти прапорщик Леонід Добрянський з позивним «Старий». Загиблому в липні мало б виповнитися 46 років. Про це повідомляють на сторінці 30-ї окремої механізованої бригади у Facebook.

Леонід Добрянський загинув вчора під час виконання бойового завдання від несумісної з життям мінно-вибухової травми.

Повідомляють, що Леонід Добрянський родом з м. Ружин, Житомирської області. Разом з сім’єю проживав в м. Київ. В 1992 році служив строкову службу, 1993-1994 роках закінчив школу прапорщиків. До війни Леонід працював на авіаційному заводі «Антонов» в м. Києві. Та коли розпочалась війна на сході України, не зміг осторонь залишитись вдома. Він один з перших, хто став на захист України у самий пекельний час. З 2014 року по 2015 рік воював у складі 72 ОМБр.

Влітку 2014-го під час боїв в Червонопартизанську, що в Луганській області Леонід отримав поранення. Тоді міна впала біля бліндажа, тож Леонід був лише контужений. Полікувавшись, воїн знову відправився на фронт.

Восени 2015 року приєднався до лав нашої 30-тої окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Пройшов чималий бойовий шлях, побувавши в усіх гарячих точках.

«Досвідчений, сміливий, йому довіряли та поважали як командири так і бойові побратими, на нього можна було покластися, один з кращих бійців. Він ніколи не відмовляв у допомозі», – відгукуються про Леоніда його побратими.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий загинув, ще двоє поранені