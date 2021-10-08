Смерть Полякова: ЗМІ опублікували перші фото
Народного депутата Полякова знайшли мертвим
Фото: Главком
На фото видно, що тіло Полякова лежить на дорозі біля автомобіля
З'явилося перше фото з місця загибелі народного депутата України Антона Полякова, якого одним з перших виключили зі Слуги народу. Фото опублікував телеграм-канал Монастир.
На ньому видно, що тіло Полякова лежить на дорозі біля автомобіля.
Раніше ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про смерть Антона Полякова.
Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова.