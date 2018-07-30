Смертельна ДТП на Львівщині з п’яним депутатом-лікарем: стали відомі подробиці



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Facebook Вікторії Балицької

Водій виїхав на зустрічну смугу руху, де збив насмерть 72-річну велосипедистку

Депутату Сокальської міської ради, що здійснив смертельну ДТП на Львівщині, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, повідомили про підозру.

Про це заявили в прес-службі прокуратури Львівської області.

«За процесуального керівництва прокуратури області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП, яка сталась 28 липня на автодорозі «Червоноград-Броди». Встановлено, що водій автомобіля «Фіат Скудо» порушив правила дорожнього руху та вчинив смертельну ДПТ», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що водій виїхав на зустрічну смугу руху, де йому назустріч рухалась 72-річна велосипедистка. Внаслідок зіткнення потерпіла померла на місці аварії.

«29 липня виконувачем обов’язків прокурора Львівської області винуватцю ДТП повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). На даний час вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави», - повідомили в прокуратурі.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння є обставиною, яка обтяжує покарання винуватця ДТП.

Нагадаємо, за інформацією журналіста, члена поліцейської комісії Управління патрульної поліції у Львівській області Вікторії Балицької, за кермом автівки перебував депутат Сокальської міської ради Василь Петрушка.

«У крові депутата було 1,5 проміле. Він є депутатом Сокальської міськради від «Волі» і працює у Центральній районній лікарні Сокаля», - повідомила Балицька.

Також у понеділок, 30 липня, вона написала у соцмережі Facebook, що депутата Сокальської міськради Петрушку виписали з лікарні і оперативно доставили в Галицький суд Львова для обрання запобіжного заходу.