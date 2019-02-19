Смертельна ДТП у Харкові: Дронов також визнав свою провину



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Вирок Дронову і Зайцевій буде оголошено 26 лютого о 14:00 Фото: Укрінформ

Дронов в останньому слові на дебатах назвав ДТП нещасним випадком без злого умислу з його боку і попросив вибачення у жертв трагедії

На завершення сьогоднішніх дебатів у Київському райсуді Харкова у справі про смертельне ДТП 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова обвинувачений Геннадій Дронов в останньому слові попросив вибачення у потерпілих в аварії і визнав провину.

Про це «Укрінформу» розповіли в суді.

«Дронов в останньому слові на сьогоднішніх дебатах назвав те, що сталося, нещасним випадком без злого умислу з його боку і попросив вибачення у жертв трагедії. За його словами, він визнав провину і розкаюється в тому, що почав рух на жовтий сигнал світлофора, водночас, раніше ніколи не притягувався до відповідальності за перевищення швидкості. Він також критично оцінив судовий процес, зазначивши, що те, що відбувалося, «не було схоже на істину», - зазначили в суді.

По завершенні останнього слова Дронова, додали в суді, його захисник Сергій Перепелиця звернувся до суду із заявою процесуального характеру, суддя відмовився її розглядати і пішов до нарадчої кімнати.

«Що стосується сторони обвинувачення, то прокурори вважають провину обох водіїв доведеною і наполягають на максимальному терміні покарання для кожного: по 10 років позбавлення волі», - сказали в суді.

Вирок, додали в суді, буде оголошено 26 лютого о 14:00.

Нагадаємо, на дебатах у суді по справі щодо смертельної ДТП в центрі Харкова Олена Зайцева визнала провину за всіма пунктами звинувачення, а її захист просить суд про поблажливість.

Раніше термін утримання під вартою обвинувачених у смертельній ДТП у Харкові Олени Зайцевої і Геннадія Дронова суд продовжив до 4 квітня.