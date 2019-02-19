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    Зайцева повністю визнала провину у скоєнні трагічної ДТП

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    <p>Вирок буде оголошено на наступному засіданні 26 лютого</p> - Зайцева повністю визнала провину у скоєнні трагічної ДТП

    Вирок буде оголошено на наступному засіданні 26 лютого

    Адвокат Юлія Козир просила суд врахувати дві пом'якшувальні обставини: щире каяття Зайцевої та добровільне відшкодування шкоди потерпілим

    На дебатах у суді по справі щодо смертельної ДТП в центрі Харкова Олена Зайцева визнала провину за всіма пунктами звинувачення, а її захист просить суд про поблажливість.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію, отриману в суді.

    «За словами Зайцевої, вона ніколи більше не сяде за кермо, готова понести покарання і буде намагатися погасити всі позови потерпілих «по мірі можливості», - заявили в суді, зазначивши, що у свою чергу, адвокат Юлія Козир назвала провину фігуранта Дронова тяжчою і просила суд врахувати дві пом'якшувальні обставини: щире каяття Зайцевої та добровільне відшкодування шкоди потерпілим.

    Водночас, додали в суді, представники обвинувачення не погодилися з позицією захисту Зайцевої: «Прокурори наголосили, що людина за кермом джерела підвищеної небезпеки повинна оцінювати ризики зі всіх сторін, а не дивитися «в одну сторону», і що Зайцева хоч і кається, але відшкодування шкоди здійснила частково».

    Засідання закінчилося тим, що суддя пішов у дорадчу кімнату. Вирок буде оголошено на наступному засіданні 26 лютого.

    Нагадаємо, термін утримання під вартою обвинувачених у смертельній ДТП у Харкові Олени Зайцевої і Геннадія Дронова суд продовжив до 4 квітня.

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