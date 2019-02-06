Смертельна ДТП у Харкові: суд залишив під вартою Зайцеву і Дронова



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Олена Зайцева та Геннадій Дронов у суді

Суд прийняв рішення задовольнити клопотання прокуратури і продовжив арешт Зайцевій і Дронову до 4 квітня

Термін утримання під вартою обвинувачених у смертельній ДТП у Харкові Олени Зайцевої і Геннадія Дронова суд продовжив до 4 квітня.

У середу, 6 лютого, прокуратура клопотала про продовження терміну утримання під вартою обвинувачених ще на 60 діб без визначення розміру застави.

Своєю чергою, захист Зайцевої попросив відмовити в задоволенні клопотання, а захист Дронова заявив, що клопотання задоволенню не підлягає. Дронов також попросив змінити йому запобіжний захід на домашній арешт з носінням електронного браслета.

У той же час суд прийняв рішення задовольнити клопотання прокуратури і продовжив арешт Олені Зайцевій і Геннадію Дронову до 4 квітня.

Нагадаємо, 22 січня лікар-нарколог, яка оглядала Зайцеву, з'явилася в суді.

Раніше у Харкові суд викликав експертів, які не змогли визначити, чи була Зайцева під наркотиками.

Нагадаємо, Київський районний суд продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права застави Олені Зайцевій та Геннадію Дронову до 16 лютого 2019 року.

4 грудня 2018 року Київський райсуд прийняв рішення розглянути подане клопотання про комплексну судово-психологічну та судово-медичну експертизу в Києві фігурантки Зайцевої на наркотики, і задовольнив його частково: призначив додаткову судово-медичну експертизу щодо вживання Зайцевою наркотиків і доручив її експертам Харківського обласного бюро судово- медичних експертиз.

21 листопада Київський райсуд Харкова у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській долучив до справи документи про те, що лікаря-нарколога, яка обстежила Зайцеву на предмет наявності опіатів, не знайдено.

26 жовтня минулого року медкомісія, створена за зявою захисту Зайцевої, що у неї постравматична енцефалопатія головного мозку, визнала: у Зайцевої немає патологій, і вона може перебувати в СІЗО.

Джерело: УНН