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    Смертельна ДТП у Польщі: 22 українців залишаються у лікарнях

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    Жахлива ДТП сталась 6 березня&nbsp;поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною - Смертельна ДТП у Польщі: 22 українців залишаються у лікарнях
    Жахлива ДТП сталась 6 березня поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною
    Фото з відкритих джерел

    У тяжкому стані залишаються дві людини

    Станом на 7 ранку 10 березня, за інформацією Міністерства закордонних справ України, в лікувальних закладах Польщі перебуває 22 українці, які потрапили у смертельну аварію неподалік кордону. Із них дві людини у тяжкому стані. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

    Як відомо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску «Корчова-Краківець» автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

    За сприяння консулів 24 людини вже відправили до України.

    Нагадаємо, ввечері 9 березня повідомлялося, що у Польщі в медичних закладах перебувають 24 українці. Тіла загиблих у ДТП в Польщі готують до транспортування в Україну.

    Як повідомлялося, причиною дорожньо-транспортної пригоди з українським автобусом в Польщі могло стати те, що водій не впорався з керуванням. Ймовірною причиною аварії став невдалий маневр при водінні, коли водій вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку. Автобус їхав з дозволеною для тієї ділянки автомагістралі швидкістю, проте вона була занадто високою для запланованого повороту направо.

    Водієві вже пред'явили звинувачення, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

    Теги: ДТП Польща ДСНС водій українці лікарня
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