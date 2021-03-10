Смертельна ДТП у Польщі: 22 українців залишаються у лікарнях

Жахлива ДТП сталась 6 березня поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною

Жахлива ДТП сталась 6 березня поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною

У тяжкому стані залишаються дві людини

Станом на 7 ранку 10 березня, за інформацією Міністерства закордонних справ України, в лікувальних закладах Польщі перебуває 22 українці, які потрапили у смертельну аварію неподалік кордону. Із них дві людини у тяжкому стані. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Як відомо, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску «Корчова-Краківець» автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

За сприяння консулів 24 людини вже відправили до України.

Нагадаємо, ввечері 9 березня повідомлялося, що у Польщі в медичних закладах перебувають 24 українці. Тіла загиблих у ДТП в Польщі готують до транспортування в Україну.

Як повідомлялося, причиною дорожньо-транспортної пригоди з українським автобусом в Польщі могло стати те, що водій не впорався з керуванням. Ймовірною причиною аварії став невдалий маневр при водінні, коли водій вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку. Автобус їхав з дозволеною для тієї ділянки автомагістралі швидкістю, проте вона була занадто високою для запланованого повороту направо.

Водієві вже пред'явили звинувачення, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.