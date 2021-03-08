Жертвам ДТП у Польщі не надають допомогу: відсутня страховка

Пасажири припускають, що автобус міг бути несправним

Кошти на лікування для постраждалих в аварії шукають дипломати

Стало відомо про випадки відмови польських закладів охорони здоровʼя надавати допомогу українцям, що постраждали внаслідок аварії автобусу «Познань-Херсон» неподалік від українського кордону.

Про це повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі каналу «Україна 24».

Причиною відмов, які зафіксували в Ярославі та Жешуві, стала відсутність у потерпілих страховки.

«Питання в Жешуві ми вирішили, зв'язавшись з госпіталем. Зараз так само будемо контактувати з Ярославом. Буде оплачено лікування, яким чином – побачимо, тому що перевізник має зобов'язання оплатити страховку, якщо люди були застраховані», – пояснив дипломат.

Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

У суботу ввечері перша група з 24 людей, які потрапили у ДТП в Польщі, виїхала в Україну. У лікарнях після аварії залишаються 26 українців. Пʼятеро пасажирів загинули.

За попередньою версією, озвученою Міністерством закордонних справ України, водій машини не впорався з керуванням.

Відомо, що прокуратура Польщі допитала другого водія українського автобуса, який потрапив у ДТП.

Пасажири, що вижили під час аварії, припускають, що машина могла бути несправною.